Товары специального времени. Как изменились полки магазинов за последние полгода — изучаем неожиданные новинки
Иранские сыры, турецкий стиральный порошок, виски из Питера, итальянский кофе из Твери — обзор НГС
Боевые действия на территории Украины привели ко всё более заметным переменам на полках магазинов. Никакой катастрофы не случилось, но торговым сетям пришлось искать замену части привычных продуктов, чем не преминули воспользоваться наиболее расторопные поставщики. С новинками полок супермаркетов знакомился обозреватель НГС Стас Соколов.
Изменения на полках связаны с целым рядом причин. Во-первых, конечно, привычный ассортимент несколько проредили западные компании, которые объявили об уходе с российского рынка. Уход этот, конечно, весьма условный. Корпорации, имевшие в России значительное присутствие, вывели с местного рынка только свои глобальные бренды. То есть, например, кока-колу в Новосибирске теперь можно купить, только если ее привезут в город по параллельному импорту. Но заводы, которые ее выпускали, просто разливают теперь газировку под брендами «Добрый» и Evervess, а они принадлежат всё той же «Кока-Коле».
Тем не менее исчезновение с рынка очевидных лидеров вызвало прилив энтузиазма у других производителей напитков, так что, зайдя в гипермаркет или супермаркет, можно обнаружить «колу» десятка разных марок. В Новосибирске сейчас активно продается этот тип газировки от алтайских «Бочкарей», известных ранее преимущественно пивом, «Керченского источника», не говоря уже о собственных брендах торговых сетей.
Делать «колу» начали даже рестораторы: в заведениях «Горячий цех» и 22 TwentyTwo можно заказать бутылочку собственного производства. Изобилие новых производителей даже побуждает сети (например, METRO Cash&Carry) проводить бесплатные дегустации этого вида газировки.
Похожая ситуация наблюдается на полках с кофе. Появляются новые бренды, которые предприятия вынуждены были начать производить после того, как целый ряд брендов принял решение покинуть российский рынок. Выпускавшие в России их продукцию производители вынуждены были перейти на новые торговые марки. Так, например, компания «МилФудс», которая раньше делала кофе Pauling, сейчас выпускает на своей фабрике в Твери кофе под итальянским названием Poetti — большие упаковки с кофе этой марки замечены в «Ленте».
Значительные изменения произошли и в алкогольных отделах. Прежде всего это касается крепкого алкоголя, где тоже есть мощные международные бренды, принадлежащие крупным корпорациям (также объявившим об уходе с российского рынка). Российские власти, правда, уже разрешили параллельный импорт наиболее известных марок. Но дистрибьюторы и производители спиртного уже подсуетились, и на полках теперь в изобилии представлены российские джины, горькие фруктовые ликеры для приготовления коктейля Aperol Spritz, виски, разлитый в России и странах бывшего СССР, и т. д.
Параллельно производители стали активнее развивать направление более традиционных крепких напитков. Сегодня в магазинах можно встретить водки на основе разных зерновых дистиллятов, а не спирта-ректификата, как обычно. Такие напитки дороже, но они явно нацелены на тех, кому виски уже не по карману, но получить от употребления что-то еще, кроме опьянения, всё еще актуально.
Новые продукты могут появляться не только за счет новых поставок. В сети «О`Кей», например, обнаружена «иранская» томатная паста. Изготовлена она, правда, в Ростове-на-Дону. Но, как говорят ритейлеры, сама по себе томатная паста из Ирана импортируется в Россию давно, просто раньше были поставки в промышленной упаковке: она использовалась только в качестве сырья российскими производителями, в том числе для производства томатной пасты под какими-то российскими названиями. А вот превращение «Ирана» в своего рода бренд — явление новое. И неважно даже, где именно было сделано содержимое этих банок.
Если иранское происхождение томатной пасты может вызывать вопросы, то при виде иранского варенья из инжира сомнений не возникает. Сегодня его можно купить в магазинах сети «Ярче!». Вряд ли такой продукт на полках стал результатом целенаправленных поисков сети, но на фоне оживления торговых отношений с этой страной поставщики будут предлагать ритейлерам всё новые и новые товары.
Иран вообще может претендовать на титул «Открытие года»: эта страна пополнила в этом году и список поставщиков аналогов европейского сыра. В «Бахетле» были обнаружены, например, твердые сыры оттуда рядом с продукцией из Аргентины, Швейцарии, Бразилии и других стран, которых не коснулись санкции и контрсанкции.
Импортеры явно пытаются работать на опережение. Хотя какого-то особенного дефицита бытовой химии на полках пока нет, они уже начали поставки новых брендов. Так, тот же Иран теперь представлен стиральным порошком AVE (обнаружен в «Универсаме» на Ленина). В сети «Лента» тоже нашли новый канал поставок, но уже в Турции: здесь продается бытовая химия бренда ABC.
Сами торговые сети тоже не теряют времени, расширяя спектр товаров под собственными торговыми марками (СТМ). Принципиальное отличие таких продуктов для самого ритейлера состоит в том, что он уже не зависит от решений конкретного поставщика. Бренд принадлежит торговой сети (часто это совершенно отдельная торговая марка), и контракт на изготовление товаров можно передать другому производителю. «Ашан», например, в этом году начал торговать «французскими» сырами под собственной маркой. Стоят они не существенно дешевле, чем подобная продукция в других сетях (там, где она вообще есть), но зато вся прибыль остается у торговой сети, которая время от времени может снижать на свои СТМ цены, привлекая покупателей.
В целом ритейл смог заменить выпавшие позиции почти незаметно для массового потребителя. Вряд ли кто-то может пожаловаться на то, что обнаружил в магазине пустые полки. Единственное исключение, пожалуй, — это возникший весной дефицит дешевого сахара. Но и там он стал результатом, скорее, ажиотажного спроса, а не реальных проблем с поставками. Тогда даже мэр Новосибирска Анатолий Локоть, нагрянувший в один из супермаркетов сети «Лента», не смог найти там недорогого сахара-песка.