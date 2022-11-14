Товары специального времени. Как изменились полки магазинов за последние полгода — изучаем неожиданные новинки

Тем не менее исчезновение с рынка очевидных лидеров вызвало прилив энтузиазма у других производителей напитков, так что, зайдя в гипермаркет или супермаркет, можно обнаружить «колу» десятка разных марок. В Новосибирске сейчас активно продается этот тип газировки от алтайских «Бочкарей», известных ранее преимущественно пивом, «Керченского источника», не говоря уже о собственных брендах торговых сетей.

Делать «колу» начали даже рестораторы: в заведениях «Горячий цех» и 22 TwentyTwo можно заказать бутылочку собственного производства. Изобилие новых производителей даже побуждает сети (например, METRO Cash&Carry) проводить бесплатные дегустации этого вида газировки.

