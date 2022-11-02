Лучшие булки города — обозреватель НГС нашел в Новосибирске хороший хлеб (изучаем 10 мест)

Пожалуй, самый лучший хлеб в городе с точки зрения качества самого продукта. Пекарня, впрочем, отделена от точек продажи, да и сами булочные в некотором смысле виртуальны — это просто витрина с хлебом в кондитерских Nikki Forkin. Хлеб тут довольно дорогой (булка может стоить 200–250 рублей), но это тот случай, когда вы имеете дело с по-настоящему ремесленным продуктом, в который вложены и опыт, и глубокое понимание вопроса. И даже если покупать такой хлеб регулярно возможности нет, стоит делать это хотя бы иногда. Просто затем, чтобы знать (и не забывать), каким хлеб может и должен быть. Основной недостаток «Культуры хлеба», впрочем, не цены, а некоторая нестабильность. В идеале хлеб тут нужно заказывать заранее, потому что если вы просто придете в одну из точек, указанных в 2ГИС, то там может уже не быть ничего вообще. Сейчас, например, дело обстоит именно так. В кондитерских говорят, что хлеб будет только через неделю.