«Всё, что ниже 100 рублей, должно вызывать вопросы». Как отличить хороший хлеб и что продают под его видом в магазинах

— Что стало с хлебом, почему он такой невкусный?



— Здесь нужно вспомнить историю. Веками хлеб был продуктом длительного брожения. Тесто заводили загодя, оно долго зрело, хлеб выпекали и ели не один день. В XX веке произошли сразу две вещи. Во-первых, войны вызвали необходимость быстро накормить огромное количество людей, и качество хлеба стало уже не так важно. Во-вторых, появились дешевые промышленные дрожжи, которые позволяли достигать за час-два внешне того же результата, который раньше требовал целых суток. Задача была выполнена, хлеб стал доступен, но мы утратили очень важные качества хлеба.



Настоящий хлеб — это хлеб на закваске. Это перебродившая мука с водой — она становится экосистемой, в которой живут в симбиозе молочнокислые бактерии и дикие дрожжевые грибки. Дрожжи питаются сахарами, которые содержатся в муке, и выделяют в процессе жизнедеятельности газ, поднимающий тесто. Этот процесс позволяет молочнокислым бактериями по сути частично переработать, переварить, если угодно, часть имеющихся изначально в зерне соединений, выделяя новые органические кислоты. Они, в свою очередь, запускают процессы ферментации, и на выходе получается продукт, который куда более пригоден для человеческого желудка. Но это требует времени, процесс ферментации нельзя искусственно ускорить. Зато его можно имитировать.

