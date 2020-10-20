Хрустит и пахнет: обозреватель НГС обнаружил настоящую французскую пекарню в очень неожиданном месте

Пекарня — семейный проект Тимофея Григорченко и его супруги Ирины Сосновских. Сам Тимофей работает руководителем в «крупной шинной компании», но в пекарне бывает регулярно и, если нужно, стоит за прилавком, общаясь с посетителями. Выбор не особо приметного места, по его словам, был сознательным.



— Пока мы хотим работать, прежде всего, для тех, кто живёт поблизости. Чтобы к нам приходили, как в европейские булочные, — объясняет он.



«Жито» родилась из семейного увлечения. Супруги, поездив по миру и попробовав разный хлеб, занялись домашним хлебопечением. Этот мир оказался настолько увлекательным, что захотелось погрузиться в него ещё глубже. Решение же открыть собственную пекарню окончательно созрело, когда Тимофей прочитал на НГС новость о маленькой булочной в микрорайоне «Европейский берег». Попробовав там хлеб и оценив окружение, Тимофей и Ирина решили, что, во-первых, такой проект в принципе может быть жизнеспособен, а во-вторых — он требует инвестиций, которыми они могут себе позволить рискнуть.