Под гирляндой: НГС нашел самые украшенные новогодние места города — смотрим в одном видео

Новосибирск активно украшают к Новому году — на пешеходной улице Ленина повесили светящийся потолок, магазины, кофейни и цветочные салоны оформили витрины.
В этом видео мы показываем, как выглядит Новогодняя столица Сибири — этот статус город получил в прошлом году, в том числе, из-за планировавшегося Молодежного чемпионата мира по хоккею, которые в итоге отменили. Кстати, новогодние мероприятия уже идут — куда сходить и что увидеть, можно почитать здесь. А в этом видео вы узнаете, что думают новосибирцы про украшение улицы Ленина.