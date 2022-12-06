«Гробики» или лавочки? Что думают новосибирцы про украшение улицы Ленина — смотрим в одном видео

В Новосибирске продолжают преображать к Новому году пешеходную улицу Ленина — на прошлой неделе зажглись гирлянды, напоминающие украшения Никольской улицы в Москве. Работы еще не закончили, но некоторые читатели НГС уже негативно высказались по поводу убранства улицы — кому-то не понравились световые опоры, потому что они ассоциируются с «гробами»:
«А почему на гробики поставили? Это просто жуть какая-то», — пишут в комментариях читатели НГС.
Многим не нравится неубранная грязь, образовавшаяся после использования реагента: «А теперь "Бионордом" засыпаны и пешеходные тротуары, так и там теперь месиво из грязи», — говорят читатели.
Мы решили выйти на улицу и спросить у прохожих, что они думают про праздничное оформление улицы: мы показали в одном видео.