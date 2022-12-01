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Пешеходная улица Ленина

На пешеходной улице Ленина впервые зажглись гирлянды — смотрим праздничное видео

Улицу готовят к Новому году

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Подсветка создает праздничное настроение

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Вчера вечером на улице Ленина впервые зажглись праздничные гирлянды, которые повесили к Новому году. Улицу готовят к мероприятиям в рамках проекта «Новогодняя столица России».

На участке от Красного проспекта до Урицкого установили висящие гирлянды, напоминающие украшения Никольской улицы в Москве. Посмотрите на видео, как они выглядят.

Проезд по улице Ленина от Красного проспекта в Новосибирске перекрыли 4 ноября. Ограничения будут действовать до 10 февраля 2023 года. Движение закрыли на два дня раньше, чем предполагалось, — это вызвало возмущение у общественников и жителей города.

Первое время водители и пешеходы не понимали, что происходит, и пытались парковаться на перекрытой улице. В итоге машины начал забирать эвакуатор. А пешеходную улицу, несмотря на все трудности, стали украшать. Но не обошлось и без казусов — например, плитка у декоративных ворот в начале улицы издает стук, когда по ней ходят прохожие. В мэрии сообщили, что позже ее «забьют снегом и зальют водой».

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