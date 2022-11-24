«Потом снегом забьют и зальют водой»: власти объяснили странный стук плитки на пешеходной улице Ленина

В Новосибирске у декоративных ворот, установленных в начале пешеходной улицы Ленина, был обнаружен неожиданный дефект. Уложенная рядом с ними плитка издает стук, когда по ней ходят прохожие. В городской администрации говорят, что исправят проблему снегом и водой.
Декоративные ворота были установлены на улице Ленина как часть украшений пешеходной зоны, которая установлена здесь на три месяца. Ворота представляют собой металлическую легкую конструкцию, на нижнем уровень которой уложена плитка. Поскольку ворота установлены как раз в том месте, где находится пешеходный переход, то теперь через них идет поток людей, пересекающих улицу.
Поскольку сама плитка не закреплена и значительная часть ее уложена неровно, то при ходьбе по этому покрытию раздается довольно громкий стук. Часть пешеходов останавливаются, чтобы проверить «звучание» плитки ногами. Сделал это и корреспондент НГС — что у него получилось, можно посмотреть в ролике:
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, к которой НГС обратился за комментарием, сказала, что уже знает о такой проблеме. Более того, в городской администрации есть способ ее решения.
— Потом снегом забьют и зальют водой, — сообщила Терешкова.
Сейчас на Ленина ведется монтаж гирлянд, которые по замыслу оформителей должны будут свисать сверху на всём протяжении пешеходной части. Всего на празднование Нового года в Новосибирске планируется потратить порядка 45 миллионов рублей. Отдельной суммы именно на оформление пешеходной улицы Ленина в мэрии не называют.
Идею оформления улицы Ленина в мэрии явно почерпнули в Москве, на улице Никольской. Посмотреть, как это реализовано там, а заодно почитать размышления о том, какие улицы в Новосибирске больше подходят для превращения их в пешеходные, можно в колонке обозревателя НГС.