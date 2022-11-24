«Потом снегом забьют и зальют водой»: власти объяснили странный стук плитки на пешеходной улице Ленина

В Новосибирске у декоративных ворот, установленных в начале пешеходной улицы Ленина, был обнаружен неожиданный дефект. Уложенная рядом с ними плитка издает стук, когда по ней ходят прохожие. В городской администрации говорят, что исправят проблему снегом и водой.



Декоративные ворота были установлены на улице Ленина как часть украшений пешеходной зоны, которая установлена здесь на три месяца. Ворота представляют собой металлическую легкую конструкцию, на нижнем уровень которой уложена плитка. Поскольку ворота установлены как раз в том месте, где находится пешеходный переход, то теперь через них идет поток людей, пересекающих улицу.