Тут вам не Москва: какую улицу Новосибирска можно освободить от автомобилей и что на ней делать зимой — голосуйте

Новосибирцы продолжают недоумевать и надеяться на лучшее, видя изменения на улице Ленина. Городские власти обещают здесь уже в декабре оформление со столичным шиком. Обозреватель NGS.RU Стас Соколов решил поискать для городской администрации варианты, где еще можно организовать зону без автомобилей.
От Никольской до Ленина
Несмотря на то что работы на Ленина идут уже неделю, городские власти пока так и не обнародовали, что собственно они там хотят такое устроить. Не желают портить удовольствие от приятного сюрприза. Из рассказа вице-мэра Анны Терешковой можно понять, что Ленина собираются сделать похожей на московскую Никольскую — с «потолком» из свисающих сверху светящихся гирлянд.
Никольская — действительно образец пешеходной зоны с открытки. От транспорта она избавилась меньше десяти лет назад. Еще в 2012 году это была довольно обычная улица, что называется, местного значения, которая вела от Лубянки напрямую к Красной площади, но там движение по ней прерывалось, поскольку движение транспорта по Красной площади было закрыто еще в 1963 году (и с тех пор ничего не поменялось). По ней, конечно, ездили машины, поскольку тут расположено немало офисов, магазинов и общепита. Но в целом когда власти решили сделать ее пешеходной, возражения могли появиться разве что только у арендаторов помещений на ней.
Симпатичные висюльки, образующие над улицей как бы потолок (именно для этих целей на Ленина поставили столбы), появились на Никольской не сразу — году в 2018. Там эта конструкция просто крепится к стенам зданий ничем на загромождая проход. Благо улица неширокая — от стены до стены метров 15 (Ленина шире метров на десять).
Нужно заметить, что на Никольской не просто запретили движение автомобилей. Там провели масштабный ремонт — и зданий, и покрытия самой улицы, которая стала по всей ширине одного уровня. Зимой в Москве, конечно, тоже бывает снежно (хотя уже не так, как в Сибири), но чистить здесь его несложно — можно вывести технику, поскольку все препятствия собраны по центру (лавочки и фонари. Как это всё будет работать в чуть более суровых новосибирских условиях, да еще с многочисленными препятствиями в виде бетонных оснований для столбов, мы все сможем увидеть уже в ближайшее время. Может, всё будет великолепно, лучше, чем в Москве, кто его знает.
Какие варианты
Тем не менее хотелось бы поразмышлять, а где, действительно, в Новосибирске можно было бы сделать эту самую пешеходную улицу так, чтобы ее появление что-то добавляло городу, а не отнимало. Создавало бы, а не разрушало. Тут может быть два подхода — использовать уже сложившуюся подходящую для этого зону или создать что-то новое.
В Екатеринбурге, например, пешеходной сделали часть улицы Вайнера. Она проходит по самому центру и застроена преимущественно старыми, дореволюционными домами, компанию которым составляют два торговых центра, расположенных аккурат по ее концам («Гринвич» и «Пассаж»). Исторически Вайнера совсем не главная магистраль. Она дублируется двумя более широкими улицами слева и справа. А для того чтобы не мешать движению там, где Вайнера пересекает улицы, по которым транспорт ходит, построен широкий подземный переход. К этому свободному от автомобилей пространству давно привыкли горожане. Там можно проводить какие-то мероприятия хоть круглый год. Все, кому пешеходная улица не нравится, могут просто на ней не появляться, и всё.
В Иркутске пошли другим путем (точнее сразу двумя, потому что пешеходная зона там есть и в историческом центре). Здесь создали целый район, застроенный небольшими деревянными домами, которые отчасти просто отреставрировали, отчасти перевезли сюда из других мест, отчасти построили новые в старом стиле. Получился
А что в Новосибирске
Если пешеходную зону выбирать в центре с надеждой обойтись малыми расходами, то куда лучше для этих целей подходит Чаплыгина. На ней и старые здания есть (причем на всех трех ее отрезках), и заведений уже открылось какое-то количество, а главное, она имеет равноценных дублеров (и вообще упирается перед Революции в запертые ворота, насквозь по ней не проедешь. Конечно, жители домов здесь поначалу не будут рады таким нововведениям, но если организовать удобные подъезды с соседних улиц, провести ремонт в едином стиле, то, может, люди и спасибо скажут.
Есть в Новосибирске и место для аналога иркутского
Существует, конечно, и более радикальный вариант. Нет, я не про то, чтобы сделать пешеходным Красный проспект. И даже не про старую идею о пешеходном проспекте Карла Маркса. Я понимаю, что это как-то слишком. Но если уж ставить себе целью действительно сделать какую-то зону более комфортной, то, может быть, начать с простого приведения ее в порядок? Вот получилось же это (местами) на Вокзальной магистрали. Даже без капитального ремонта Ленина будет выглядеть куда опрятней, если на ней просто запретить парковку вне платных парковочных карманов. Благо доехать сюда несложно, метро рядом, а оно ходит без перебоев в любую погоду.
Еще один сравнительно недорогой способ сделать город более комфортным предложил новосибирский Игорь Поповский — достаточно просто вернуть части исторических зданий в их изначальный цвет. Потому что в действительности Новосибирск не всегда был таким серым, как сегодня.