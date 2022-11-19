Тут вам не Москва: какую улицу Новосибирска можно освободить от автомобилей и что на ней делать зимой — голосуйте

Нужно заметить, что на Никольской не просто запретили движение автомобилей. Там провели масштабный ремонт — и зданий, и покрытия самой улицы, которая стала по всей ширине одного уровня. Зимой в Москве, конечно, тоже бывает снежно (хотя уже не так, как в Сибири), но чистить здесь его несложно — можно вывести технику, поскольку все препятствия собраны по центру (лавочки и фонари. Как это всё будет работать в чуть более суровых новосибирских условиях, да еще с многочисленными препятствиями в виде бетонных оснований для столбов, мы все сможем увидеть уже в ближайшее время. Может, всё будет великолепно, лучше, чем в Москве, кто его знает.