«Какой Новосибирск был красивый! Какой он был цветной!» Архитектор назвал самые лучшие здания, которые перекрасили в серый
Игорь Поповский рассуждает, как новосибирцы сами делают город серым — и даже не замечают этого
Новосибирцы, наверное, уже свыклись с определением своего города как серого. Но серость вокруг — это не только надоевшая всем пыль с неубранных дорог каждую весну и сажа от сжигаемого в топках ТЭЦ бурого угля каждую зиму. Серость вокруг — это и серые здания, которые у нас упорно в этот цвет красят. В первую очередь это замечают художники и архитекторы, которые понимают: город может быть совершенно иным — красивым и ярким. Стоит только захотеть. Об этом рассуждает в авторской колонке известный новосибирский архитектор Игорь Поповский. Далее — от первого лица.
Новосибирск становится серее. В определенный период в советское время была тенденция делать серыми дома: была совершенно дикая теория о каких-то ветрах с кулундинских степей, которые приносят пыль, и поэтому дома надо делать серыми, потому что колер всё равно не поможет. И в результате этого ряд зданий были оштукатурены в серый цвет, так это и осталось.
Потом начали считать, что конструктивизм — это бетонный стиль, поэтому он должен быть серым. Это было где-то в конце
Но это конструктивизм и какие-то кулундинские степи. Но что заставило здание Дома грузчиков сделать нецветным? Это дом на улице Фабричной, 6 — объект культурного наследия архитектора Клавдия Осипова, построен в
В последнее время мэрию и здание НГУАДИ (Красный проспект, 38. — Прим. ред.) покрасили тоже таким светло-серым цветом. Когда началась вся эта реконструкция, я сначала думал, что это подготовка зданий к покраске. Дело в том, что здания эти были светло-коричневыми, что создавало античную красоту каменного здания.
Напротив — здание Госбанка красного цвета (Красный проспект, 27. — Прим. ред.) и Доходный (Деловой) дом (Красный проспект, 25. — Прим. ред.) замечательного советского архитектора Дмитрия Фридмана постройки 1926–1928 годов. Это здание в советское время было серо-мышиного цвета — плотного, даже синеватого — и вместе с банком, который тоже был плотным по цвету, создавало «ворота» для улицы Ленина. Но и реконструкцию Доходного дома провели в сероватый цвет.
Здание, где был магазин «Школьник», угол Советской и улицы Ленина, тоже было коричневато-серым, а сейчас его сделали просто серым. Дальше — угол Урицкого и улицы Ленина: справа дом был серо-коричневого, даже охристого цвета — его сделали серым, а капители — черными.
Здания на углу Урицкого и Октябрьской и на углу Урицкого и Коммунистической: конструктивистские здания, одно из них было зеленым, а сейчас его сделали черным. Как и второе, хотя изначально оно было покрашено очень интересно: темный верх, а нижнее решение — светлое. Есть фотографии, правда, черно-белые, но видно, что решение цветовое там было другое.
Бывшая гостиница «Динамо» (Красный проспект, 28. — Прим. ред.), которая памятником так и не стала, раньше была кофейного, коричневого цвета, сейчас — серо-бежевая. Это здание напротив кинотеатра Маяковского — одно из лучших конструктивистских зданий Новосибирска. Я не могу понять, почему такая любовь у нас к серому цвету?
Я не против серого цвета как такового — «Инские холмы» отчасти серые. Но против того, что задуманная архитекторами и сделанная ими в определенный период колористика почему-то превращается в такие тусклые решения.
Я позвонил [главному архитектору города] Александру Юрьевичу Ложкину, говорю: как быть с Домом речфлота (улица Фабричная, 8. — Прим. ред.), например? А он говорит: «Ну жильцы поднимают руки (голосуют. — Прим. ред.) так, им серый цвет нравится — и всё». Жильцы часто не разбираются, а просто так голосуют.
Когда начинаю обсуждать эту проблему, большинство говорит: «Да, скорее всего, надо возвращать цвет». И добавляют мне, мол, раскрутите эту тему. Но сколько раз я ни пытался раскрутить, к сожалению, дело не идет. Никого это уже не тревожит: ну серый и серый.
В советское время, да, колерное решение было сложнее и дороже, колера надо было искать — сплошная головная боль для строителей и ремонтников. Наверное, тогда и придумали этот миф про какую-то пыль из каких-то степей. Но сейчас это уже не так: цветная раскраска не является проблемой. Да, согласен, у нас есть пыль, здания надо чистить постоянно. Но, наверное, надо с пылью бороться — это первое. А второе — это не значит, что весь город потихоньку надо красить серым цветом.
Бывший главный художник города [Юрий] Бурика говорил, что нужно делать колористические паспорта улиц: в каком цвете должна быть улица. Ведь у нас были замечательные колористические решения. Скажем, улица Богдана Хмельницкого: одна часть квартала там была в теплых тонах, другая — в зеленых. Разные цвета — разные квартальные решения. Как и в Академгородке. И это очень классно.
Красный проспект, 13 — жилой дом, который в советское время тоже был сделан серым. Но владельцы этого дома решили его раскрасить: низ там темно-красный. Возвратил цвет. Я тогда подумал: ну слава богу, начинается какое-то возвращение. Все ведь очень любят фотографии
В конце октября 2021 года Новосибирск посетили туристы из Москвы — специальную экскурсию по конструктивистским домам для них провел генеральный секретарь российского отделения международной организации по охране архитектурных памятников Docomomo Николай Васильев, считающий наш город всё же привлекательным.