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«Какой Новосибирск был красивый! Какой он был цветной!» Архитектор назвал самые лучшие здания, которые перекрасили в серый

Игорь Поповский рассуждает, как новосибирцы сами делают город серым — и даже не замечают этого

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С 1980-х годов Новосибирск стали постепенно перекрашивать в серый цвет — под предлогом пыли

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Новосибирцы, наверное, уже свыклись с определением своего города как серого. Но серость вокруг — это не только надоевшая всем пыль с неубранных дорог каждую весну и сажа от сжигаемого в топках ТЭЦ бурого угля каждую зиму. Серость вокруг — это и серые здания, которые у нас упорно в этот цвет красят. В первую очередь это замечают художники и архитекторы, которые понимают: город может быть совершенно иным — красивым и ярким. Стоит только захотеть. Об этом рассуждает в авторской колонке известный новосибирский архитектор Игорь Поповский. Далее — от первого лица.

Новосибирск становится серее. В определенный период в советское время была тенденция делать серыми дома: была совершенно дикая теория о каких-то ветрах с кулундинских степей, которые приносят пыль, и поэтому дома надо делать серыми, потому что колер всё равно не поможет. И в результате этого ряд зданий были оштукатурены в серый цвет, так это и осталось.

Потом начали считать, что конструктивизм — это бетонный стиль, поэтому он должен быть серым. Это было где-то в конце 1980-х годов. В результате такие здания, как ДК Октябрьской революции (улица Ленина, 24. — Прим. ред.) и «Дом с часами» (Красный проспект, 11. — Прим. ред.) сделали серыми. Хотя «Дом с часами» имел очень приятный цвет до этого момента: он был таким персиковым, желтым, оранжевым — невероятно жизнерадостным! Это можно увидеть на фотографиях 1960-х годов. Мне его всегда было очень жалко, так как дом я этот с детства знаю. Я пытался даже в управлении по охране культурного наследия, как называлась тогда госинспекция, выяснить, почему такая перекраска произошла? Меня тогда сильно стало раздражать, что Новосибирск называют серым городом.

Но это конструктивизм и какие-то кулундинские степи. Но что заставило здание Дома грузчиков сделать нецветным? Это дом на улице Фабричной, 6 — объект культурного наследия архитектора Клавдия Осипова, построен в 1930-х годах. Он был на фотографиях 1960-х годов красным, такого терракотового цвета. В детстве я очень любил, когда этот дом красили: в определенный период он становился то зеленым, то светло-зеленым… Этот дом был цветным и очень радостным. И сама улица Фабричная в начале была таким цветным и приятным местом. Потом его сделали серым, потом стала осыпаться штукатурка, которую сделали «шубой» — такая шероховатая. И поскольку и дом серый, и Фабричная улица такая вот грузовая, и вокруг были промтерритории, здание так и остается серым с какими-то облезлыми решениями.

В последнее время мэрию и здание НГУАДИ (Красный проспект, 38. — Прим. ред.) покрасили тоже таким светло-серым цветом. Когда началась вся эта реконструкция, я сначала думал, что это подготовка зданий к покраске. Дело в том, что здания эти были светло-коричневыми, что создавало античную красоту каменного здания.

Некоторым зданиям всё же удается сквозь года гордо пронести яркие фасады, которые выделяют их на общем фоне

Некоторым зданиям всё же удается сквозь года гордо пронести яркие фасады, которые выделяют их на общем фоне

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Напротив — здание Госбанка красного цвета (Красный проспект, 27. — Прим. ред.) и Доходный (Деловой) дом (Красный проспект, 25. — Прим. ред.) замечательного советского архитектора Дмитрия Фридмана постройки 1926–1928 годов. Это здание в советское время было серо-мышиного цвета — плотного, даже синеватого — и вместе с банком, который тоже был плотным по цвету, создавало «ворота» для улицы Ленина. Но и реконструкцию Доходного дома провели в сероватый цвет.

Здание, где был магазин «Школьник», угол Советской и улицы Ленина, тоже было коричневато-серым, а сейчас его сделали просто серым. Дальше — угол Урицкого и улицы Ленина: справа дом был серо-коричневого, даже охристого цвета — его сделали серым, а капители — черными.

Здания на углу Урицкого и Октябрьской и на углу Урицкого и Коммунистической: конструктивистские здания, одно из них было зеленым, а сейчас его сделали черным. Как и второе, хотя изначально оно было покрашено очень интересно: темный верх, а нижнее решение — светлое. Есть фотографии, правда, черно-белые, но видно, что решение цветовое там было другое.

Бывшая гостиница «Динамо» (Красный проспект, 28. — Прим. ред.), которая памятником так и не стала, раньше была кофейного, коричневого цвета, сейчас — серо-бежевая. Это здание напротив кинотеатра Маяковского — одно из лучших конструктивистских зданий Новосибирска. Я не могу понять, почему такая любовь у нас к серому цвету?

Я не против серого цвета как такового — «Инские холмы» отчасти серые. Но против того, что задуманная архитекторами и сделанная ими в определенный период колористика почему-то превращается в такие тусклые решения.

Я позвонил [главному архитектору города] Александру Юрьевичу Ложкину, говорю: как быть с Домом речфлота (улица Фабричная, 8. — Прим. ред.), например? А он говорит: «Ну жильцы поднимают руки (голосуют. — Прим. ред.) так, им серый цвет нравится — и всё». Жильцы часто не разбираются, а просто так голосуют.

Сегодня даже не верится, что когда-то Дом грузчиков был цветным

Сегодня даже не верится, что когда-то Дом грузчиков был цветным

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Когда начинаю обсуждать эту проблему, большинство говорит: «Да, скорее всего, надо возвращать цвет». И добавляют мне, мол, раскрутите эту тему. Но сколько раз я ни пытался раскрутить, к сожалению, дело не идет. Никого это уже не тревожит: ну серый и серый.

В советское время, да, колерное решение было сложнее и дороже, колера надо было искать — сплошная головная боль для строителей и ремонтников. Наверное, тогда и придумали этот миф про какую-то пыль из каких-то степей. Но сейчас это уже не так: цветная раскраска не является проблемой. Да, согласен, у нас есть пыль, здания надо чистить постоянно. Но, наверное, надо с пылью бороться — это первое. А второе — это не значит, что весь город потихоньку надо красить серым цветом.

Бывший главный художник города [Юрий] Бурика говорил, что нужно делать колористические паспорта улиц: в каком цвете должна быть улица. Ведь у нас были замечательные колористические решения. Скажем, улица Богдана Хмельницкого: одна часть квартала там была в теплых тонах, другая — в зеленых. Разные цвета — разные квартальные решения. Как и в Академгородке. И это очень классно.

Красный проспект, 13 — жилой дом, который в советское время тоже был сделан серым. Но владельцы этого дома решили его раскрасить: низ там темно-красный. Возвратил цвет. Я тогда подумал: ну слава богу, начинается какое-то возвращение. Все ведь очень любят фотографии 1960-х и говорят: «Какой Новосибирск был красивый! Какой он был цветной!» Пожалуйста, верните Новосибирск, который тогда был.

В конце октября 2021 года Новосибирск посетили туристы из Москвы — специальную экскурсию по конструктивистским домам для них провел генеральный секретарь российского отделения международной организации по охране архитектурных памятников Docomomo Николай Васильев, считающий наш город всё же привлекательным.

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