«Какой Новосибирск был красивый! Какой он был цветной!» Архитектор назвал самые лучшие здания, которые перекрасили в серый

Новосибирск становится серее. В определенный период в советское время была тенденция делать серыми дома: была совершенно дикая теория о каких-то ветрах с кулундинских степей, которые приносят пыль, и поэтому дома надо делать серыми, потому что колер всё равно не поможет. И в результате этого ряд зданий были оштукатурены в серый цвет, так это и осталось.



Потом начали считать, что конструктивизм — это бетонный стиль, поэтому он должен быть серым. Это было где-то в конце 1980-х годов. В результате такие здания, как ДК Октябрьской революции (улица Ленина, 24. — Прим. ред.) и «Дом с часами» (Красный проспект, 11. — Прим. ред.) сделали серыми. Хотя «Дом с часами» имел очень приятный цвет до этого момента: он был таким персиковым, желтым, оранжевым — невероятно жизнерадостным! Это можно увидеть на фотографиях 1960-х годов. Мне его всегда было очень жалко, так как дом я этот с детства знаю. Я пытался даже в управлении по охране культурного наследия, как называлась тогда госинспекция, выяснить, почему такая перекраска произошла? Меня тогда сильно стало раздражать, что Новосибирск называют серым городом.