Новосибирску есть чем гордиться. Историк архитектуры из Москвы неожиданно назвал наш город привлекательным

«Дом с часами» и представляет собой дом переходного типа — от мелкого буржуазного быта к быту коллективному. И только через поколения появится возможность не готовить еду, но есть дома, если ты не хочешь (есть же доставка, а тогда были фабрики-кухни и столовые), воспитывать детей вместе, иметь все подсобные помещения в доме… Но всё это было и в «Доме с часами»: свой детский сад, свои прачечные. Построен дом при этом с очень гуманным масштабом. Это не башня в 20–30 этажей, не двор-колодец, как в Питере, где 80–90% плотности, а всего 30%.



Этот дом — один из десятка домов по всей России, где прогрессивно мыслящие архитекторы брали себе дополнительные обязательства и не просто строили здание, но еще и придумывали, как люди будут жить и как из них, в общем-то случайных людей, будет формироваться коллектив — общество будущего.



Но есть, конечно, и эстетическая сторона объекта. Посреди домов, сделанных буквально при помощи двух рук и топора, выросло совершенно другое здание. Эстетика гладкой стены, прямых углов, подчиненности форм функции — все на контрасте с пышностью застройки другой эпохи. Хотелось проще, чище и четче, чем в дореволюционной архитектуре. Хотя и она, конечно, тоже заслуживает определенного внимания, в том числе потому что в архитектуре модерна были заложены и опробованы идеи, развитые конструктивистами.

