Тайны легендарного «Дома с часами»: здесь есть квартиры без кухонь и подвал с привидением барона

Он объясняет, что здание строилось тогда, когда у архитекторов был весьма скромный инструментарий относительно современных возможностей. Но группа архитекторов, куда входили Гордеев, Тургенев и Никитин (автор Останкинской башни), мыслили широко и объемно. Они создавали уникальные конструкции и каркасы, которых на тот момент ещё не было. В частности, монолитный железобетонный каркас с наружными и внутренними стенами — настоящая революция той эпохи. А еще — масштаб: здание было огромным и производило глубокое впечатление на горожан, привыкших к совсем другим масштабам.



— Я почему забил тревогу? Вот на моих глазах за недолгий срок мы потеряли уже пять конструктивистских объектов. Мы продолжим их терять, если мы не сделаем что-то, если не будет института, который поможет их сохранять, растить и образовывать молодежь. Ведь случилось страшное, если еще старшее поколение, пусть и не разбирающееся в конструктивизме и архитекторах, понимало, какую ценность имеет эта архитектура, то у современного поколения понимания нет. Для примера, мой отец, будучи еще мальчишкой, отлично рассказывал о своем впечатлении от этого здания в годы войны. Он говорил, что оно производило совершенно космическое впечатление. В то время здесь вокруг был двухэтажный купеческий город, если пройти квартал к Каменке, был шанхай, чуть за Фабричную перейти — там частный сектор, нахаловка, где люди буквально в землянках жили. Представляете? А вот этот дом — автономная космическая станция на планете Земля. Тут был собран весь соцкультбыт. Понимаю, что нашим застройщикам невыгодна эта память, потому что если рассказать об этом явлении во всей его полноте, то застройщики будут иметь очень бледный вид на фоне наших предшественников. Поэтому им, наверное, лучше забыть, захоронить, закатать в асфальт.