На перекрытой улице Ленина начали парковаться машины — как они туда проезжают
С дороги убрали запрещающий знак
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Вечером 10 ноября с улицы Ленина убрали знаки, запрещающие въезд. К утру 11 ноября водители начали этим активно пользоваться: парковочные места заполнились автомобилями. При этом по улице продолжают ходить пешеходы.
Фотограф НГС прогулялся по улице Ленина и посмотрел, что там происходит.
Ленина сделали пешеходной, чтобы организовать там «зону гостеприимства». Там будут проводить праздничные мероприятия в рамках проекта «Новогодняя столица России». В этом году ею стал Новосибирск.