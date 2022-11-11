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Пешеходная улица Ленина

На перекрытой улице Ленина начали парковаться машины — как они туда проезжают

С дороги убрали запрещающий знак

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ds

Улицу перекрыли 4 ноября, но затем приоткрыли

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Вечером 10 ноября с улицы Ленина убрали знаки, запрещающие въезд. К утру 11 ноября водители начали этим активно пользоваться: парковочные места заполнились автомобилями. При этом по улице продолжают ходить пешеходы.

Фотограф НГС прогулялся по улице Ленина и посмотрел, что там происходит.

Машины начали парковать около Ленина, 12

Машины начали парковать около Ленина, 12

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При этом по дороге ходят люди

При этом по дороге ходят люди

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Автомобилисты сворачивают с Советской и проезжают через бетонные блоки

Автомобилисты сворачивают с Советской и проезжают через бетонные блоки

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Пешеходы не всегда понимают, что происходит

Пешеходы не всегда понимают, что происходит

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Дорогу перекрыли 4 ноября, хотя обещали <nobr class="_">6-го</nobr>. Перекрытие раньше срока <a href="https://ngs.ru/text/transport/2022/11/07/71796173/" class="_" target="_blank">в мэрии объяснили</a> подготовительными работами

Дорогу перекрыли 4 ноября, хотя обещали 6-го. Перекрытие раньше срока в мэрии объяснили подготовительными работами

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На парковке у «Универсама» опустили шлагбаум

На парковке у «Универсама» опустили шлагбаум

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Парковка у «Победы» снова выглядит как раньше

Парковка у «Победы» снова выглядит как раньше

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Впрочем, в мэрии сообщали, что машины, припаркованные на перекрытой улице, <a href="https://ngs.ru/text/transport/2022/11/07/71795651/" class="_" target="_blank">будет забирать эвакуатор</a>

Впрочем, в мэрии сообщали, что машины, припаркованные на перекрытой улице, будет забирать эвакуатор

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Перекрытие продлится 3 месяца

Перекрытие продлится 3 месяца

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Ленина сделали пешеходной, чтобы организовать там «зону гостеприимства». Там будут проводить праздничные мероприятия в рамках проекта «Новогодняя столица России». В этом году ею стал Новосибирск.

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