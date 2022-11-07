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Тема дняПочему улицу Ленина перекрыли раньше срока
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«Не стоит говорить»: в мэрии Новосибирска объяснили, почему раньше срока перекрыли улицу Ленина

В пятницу, 4 ноября, движение на улице перекрыли

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Движение откроют в феврале

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В мэрии Новосибирска объяснили, почему улицу Ленина в Новосибирске перекрыли раньше объявленного срока: 4 ноября, а не 6-го.

Как сообщил начальник отдела организации дорожного движения управления автомобильных дорог мэрии Валерий Гареев, к моменту перекрытия по указу, а это 6 ноября 00:10, нужно было привезти технику и приостановить движение.

— От площади Ленина до Урицкого перекрыта в рамках «Новогодней столицы России». Это зона гостеприимства. То, что она перекрыта раньше, — об этом не стоит говорить. Потому что к 6-му числу мы должны были обеспечить прекращение движения. Нужно было завезти инвентарь. Нужно было завезти блоки. К сожалению, это потребовало достаточное количество времени. Это техника, разгрузочные, погрузочные механизмы. И работы были заблаговременно подготовлены. Складировались блоки, потом они восстанавливались, выставлялись в ровную линию. И после чего были установлены знаки проектного положения, — рассказал журналистам Валерий Гареев.

Как добавил чиновник, начали подготовку сотрудники ГИБДД не за два дня, как пишут в СМИ, а за 1,5 суток.

Напомним, движение по улице закрыли 4 ноября, в первый день праздничных выходных, — это вызвало возмущение у общественников и жителей города. О том, как сейчас выглядит улица, посмотрите в нашем репортаже.

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