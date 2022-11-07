«Не стоит говорить»: в мэрии Новосибирска объяснили, почему раньше срока перекрыли улицу Ленина
В пятницу, 4 ноября, движение на улице перекрыли
В мэрии Новосибирска объяснили, почему улицу Ленина в Новосибирске перекрыли раньше объявленного срока: 4 ноября, а не 6-го.
Как сообщил начальник отдела организации дорожного движения управления автомобильных дорог мэрии Валерий Гареев, к моменту перекрытия по указу, а это 6 ноября 00:10, нужно было привезти технику и приостановить движение.
— От площади Ленина до Урицкого перекрыта в рамках «Новогодней столицы России». Это зона гостеприимства. То, что она перекрыта раньше, — об этом не стоит говорить. Потому что к
Как добавил чиновник, начали подготовку сотрудники ГИБДД не за два дня, как пишут в СМИ, а за
Напомним, движение по улице закрыли 4 ноября, в первый день праздничных выходных, — это вызвало возмущение у общественников и жителей города. О том, как сейчас выглядит улица, посмотрите в нашем репортаже.