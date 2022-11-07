«Не стоит говорить»: в мэрии Новосибирска объяснили, почему раньше срока перекрыли улицу Ленина

В мэрии Новосибирска объяснили, почему улицу Ленина в Новосибирске перекрыли раньше объявленного срока: 4 ноября, а не 6-го.

Как сообщил начальник отдела организации дорожного движения управления автомобильных дорог мэрии Валерий Гареев, к моменту перекрытия по указу, а это 6 ноября 00:10, нужно было привезти технику и приостановить движение.