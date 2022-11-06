Новосибирец заявил, что пожаловался в прокуратуру из-за раннего перекрытия улицы Ленина
Улицу должны были сделать прогулочной 6 ноября, но блоки появились в пятницу, 4 ноября
Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков заявил, что обратился в прокуратуру из-за перекрытия улицы Ленина. Мужчина считает, что мэрия Новосибирска нарушила законодательство, когда перекрыла улицу не 6 ноября, а на два дня раньше.
— В постановлении мэра стоит, что перекрытие должно быть в 00:10 6 ноября. По факту улица была перекрыта 4 ноября. Я это узнал из открытых источников. Самостоятельно прибыл туда утром 5 ноября и увидел блоки, которые перегораживали движение по улице Ленина, — рассказал НГС Вячеслав Ашурков.
В прокуратуре, как передает автомобилист, сказали, что займутся этим вопросом. При этом Вячеслав Ашурков обратился только устно, не писал заявление. Но руководитель ФАР выразил готовность заявление написать.
В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сегодня не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на нерабочий день. При этом Вячеслав Ашурков поговорил с сотрудниками ГИБДД, которые стояли рядом с блоками.
— Там смешно получилось. Стоит патрульный автомобиль, я подхожу, прошу прекратить незаконные действия. Они созваниваются с дежурным. Дежурный говорит, что да, много жалоб сегодня, но у мэрии есть постановление. Я показываю постановление, в нем есть дата, время. Патрульный снова звонит дежурному. Дежурный говорит, что в мэрии решили пораньше перекрыть улицу из-за удобства, — поделился автомобилист.
В пресс-службе ГИБДД по Новосибирску на запрос журналиста НГС сообщили, что за организацию дорожного движения ответственен департамент транспорта мэрии города Новосибирска. Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска.
Ранее в пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что на Ленина сделают «зону гостеприимства». Там будут проводить праздничные мероприятия в рамках проекта «Новогодняя столица России». В этом году ею стал Новосибирск.