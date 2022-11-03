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Часть улицы Ленина перекроют в выходные до февраля — здесь будет «зона гостеприимства»

Ограничения вводят с 6 ноября

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Готовить улицу к Новому году будут до конца ноября

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Улицу Ленина с 6 ноября по 10 февраля частично перекроют в Новосибирске. Пешеходную зону должны разделить на два участка.

В мэрии Новосибирска сообщили, что в центре города сделают «зону гостеприимства» для проведения общегородских мероприятий по проекту «Новогодняя столица России» в 2022–2023 годах в Новосибирске.

— До 30 ноября департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска завершит работы по новогоднему обустройству и установке праздничного иллюминационного оборудования в зоне гостеприимства, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Автомобили не смогут ездить на участке от площади Ленина до Советской и от Советской до Урицкого. При этом спецтранспорт сможет проезжать по дороге — медицинский, коммунальный и аварийно-спасательных служб.

Кроме временного прекращения движения транспортных средств, на участке улицы планируется ограничить стоянку. Нарушителей будут увозить эвакуаторы.

Дорогу закроют до февраля

Дорогу закроют до февраля

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О планах по закрытию проезда на участке улицы Ленина зимой стало известно еще в августе. В конце сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что администрации города удалось договориться с большинством компаний на улице Ленина, чтобы сделать ее пешеходной.

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