Часть улицы Ленина перекроют в выходные до февраля — здесь будет «зона гостеприимства»
Ограничения вводят с
Улицу Ленина с 6 ноября по 10 февраля частично перекроют в Новосибирске. Пешеходную зону должны разделить на два участка.
В мэрии Новосибирска сообщили, что в центре города сделают «зону гостеприимства» для проведения общегородских мероприятий по проекту «Новогодняя столица России» в 2022–2023 годах в Новосибирске.
— До 30 ноября департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска завершит работы по новогоднему обустройству и установке праздничного иллюминационного оборудования в зоне гостеприимства, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Автомобили не смогут ездить на участке от площади Ленина до Советской и от Советской до Урицкого. При этом спецтранспорт сможет проезжать по дороге — медицинский, коммунальный и аварийно-спасательных служб.
Кроме временного прекращения движения транспортных средств, на участке улицы планируется ограничить стоянку. Нарушителей будут увозить эвакуаторы.
О планах по закрытию проезда на участке улицы Ленина зимой стало известно еще в августе. В конце сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что администрации города удалось договориться с большинством компаний на улице Ленина, чтобы сделать ее пешеходной.