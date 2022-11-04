На улице Ленина устанавливают ограждения — что там будет
Въезд с Красного проспекта закрыт
Днем 4 ноября в Новосибирске перекрыли проезд по улице Ленина от Красного проспекта. Ограничения будут действовать до 10 февраля.
Ранее в пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что на Ленина сделают «зону гостеприимства». Там будут проводить праздничные мероприятия в рамках проекта «Новогодняя столица России». В этом году ею стал Новосибирск.
— До 30 ноября Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска завершит работы по новогоднему обустройству и установке праздничного иллюминационного оборудования в зоне гостеприимства, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Новосибирск уже начали украшать к Новому году. Так, ко 2 ноября на деревьях повесили игрушки-светильники в Первомайском сквере. Посмотрите, что еще там есть.