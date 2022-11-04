На улице Ленина устанавливают ограждения — что там будет

Днем 4 ноября в Новосибирске перекрыли проезд по улице Ленина от Красного проспекта. Ограничения будут действовать до 10 февраля.

Ранее в пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что на Ленина сделают «зону гостеприимства». Там будут проводить праздничные мероприятия в рамках проекта «Новогодняя столица России». В этом году ею стал Новосибирск.