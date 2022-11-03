Первомайский сквер продолжают украшать к Новому году: на деревьях появились игрушки-светильники

Первомайские сквер в Новосибирске украшают к Новому году. Сегодня, 2 ноября, на деревьях развешивают большие игрушки-светильники. В этом году Новосибирск стал новогодней столицей России.

Украшения в сквере начали устанавливать с октября. Сначала появились большие фигуры оленей и яркие сани, а теперь украшения развешивают и на деревьях.