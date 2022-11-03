Первомайский сквер продолжают украшать к Новому году: на деревьях появились игрушки-светильники
Прежде рядом с фонтаном разместили огромного оленя
Первомайские сквер в Новосибирске украшают к Новому году. Сегодня, 2 ноября, на деревьях развешивают большие игрушки-светильники. В этом году Новосибирск стал новогодней столицей России.
Украшения в сквере начали устанавливать с октября. Сначала появились большие фигуры оленей и яркие сани, а теперь украшения развешивают и на деревьях.
Парк около нового ЛДС в Новосибирске также уже начали готовить к празднованию Нового года.
В октябре было принято решение о том, что 25 миллионов рублей с празднования Нового года из бюджета города перенаправят на помощь мобилизованным.
С 6 ноября в Новосибирске на три месяца частично перекроют движение на улице Ленина для установки украшений и празднования новогодней столицы.