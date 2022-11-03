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Тема дняСтроительство метро в Новосибирске
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Первомайский сквер продолжают украшать к Новому году: на деревьях появились игрушки-светильники

Прежде рядом с фонтаном разместили огромного оленя

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В сквере украшением занимаются рабочие

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Первомайские сквер в Новосибирске украшают к Новому году. Сегодня, 2 ноября, на деревьях развешивают большие игрушки-светильники. В этом году Новосибирск стал новогодней столицей России.

Украшения в сквере начали устанавливать с октября. Сначала появились большие фигуры оленей и яркие сани, а теперь украшения развешивают и на деревьях.

Днем игрушки не так хорошо заметны

Днем игрушки не так хорошо заметны

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Оленей поставили около фонтана

Оленей поставили около фонтана

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Яркие сани сразу привлекли внимание новосибирцев

Яркие сани сразу привлекли внимание новосибирцев

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Парк около нового ЛДС в Новосибирске также уже начали готовить к празднованию Нового года.

В октябре было принято решение о том, что 25 миллионов рублей с празднования Нового года из бюджета города перенаправят на помощь мобилизованным.

С 6 ноября в Новосибирске на три месяца частично перекроют движение на улице Ленина для установки украшений и празднования новогодней столицы.

Новый годПервомайский скверУкрашение
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