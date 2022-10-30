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Гигантский светящийся шар и северное сияние: новосибирский парк начали готовить к Новому году

Украшения появятся в парке возле нового ЛДС

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Официальное открытие парка состоится 25 декабря

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Парк около нового ЛДС в Новосибирске уже начали готовить к празднованию Нового года. Рабочие уже установили гигантские инсталляции в форме елочных игрушек и соорудили огромный хештег с надписью #НСК2023.

— Сейчас мы уже готовимся к открытию парка «Арена» к Новому году. Все основные строительные работы уже завершены, сейчас идут подготовительные к празднику. Всё оформление закупили еще в январе, на это нам была выдана субсидия, сейчас просто идет его установка. Рядом с надписью #НСК2023 установят елку и еще появится украшение в виде северного сияния. Также сейчас рассматриваем варианты, чтобы залить каток рядом с ЛДС. Официальное открытие парка 25 декабря, так что до этого числа всё уже подготовим, — рассказала журналисту НГС вице-мэр Анна Терешкова.

Парк «Арена» возле ЛДС станет одной из основных площадок празднования «Новогодней столицы России»

Парк «Арена» возле ЛДС станет одной из основных площадок празднования «Новогодней столицы России»

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Также заместитель мэра Новосибирска отметила, что подготовка к Новому году началась в Первомайском сквере, в Театральном сквере и на Михайловской набережной. Там устанавливают праздничные украшения. По словам Анны Терешковой, эти площадки станут основными в праздновании «Новогодней столицы России».

Помимо этого, с 6 ноября на три месяца частично перекроют движение на улице Ленина. Над пешеходной частью смонтируют светящийся потолок, как на Никольской улице в Москве, а вход на улицу Ленина со стороны площади оформят светящимися воротами.

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ЛДСНовосибирскНовогодняя столица России
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