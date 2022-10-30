Гигантский светящийся шар и северное сияние: новосибирский парк начали готовить к Новому году

Парк около нового ЛДС в Новосибирске уже начали готовить к празднованию Нового года. Рабочие уже установили гигантские инсталляции в форме елочных игрушек и соорудили огромный хештег с надписью #НСК2023.



— Сейчас мы уже готовимся к открытию парка «Арена» к Новому году. Все основные строительные работы уже завершены, сейчас идут подготовительные к празднику. Всё оформление закупили еще в январе, на это нам была выдана субсидия, сейчас просто идет его установка. Рядом с надписью #НСК2023 установят елку и еще появится украшение в виде северного сияния. Также сейчас рассматриваем варианты, чтобы залить каток рядом с ЛДС. Официальное открытие парка 25 декабря, так что до этого числа всё уже подготовим, — рассказала журналисту НГС вице-мэр Анна Терешкова.