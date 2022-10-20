Часть улицы Ленина станет пешеходной к Новому году — сколько будут длиться ограничения
Публикуем карту с перекрытиями
С 6 ноября в Новосибирске на три месяца частично перекроют движение на улице Ленина. Информация об ограничениях указана в проекте постановления мэрии Новосибирска, пешеходная зона разделится на два участка.
Согласно документу, в центре города сделают «зону гостеприимства» для проведения общегородских мероприятий по проекту «Новогодняя столица России» в 2022–2023 годах в Новосибирске.
— Ввести временное прекращение движения транспортных средств с 00:10 6 ноября 2022 года до 04:00 10 февраля 2023 года, — указано в проекте постановления.
Движение закроют на участке от площади Ленина до Советской и от Советской до Урицкого. Смотрим, как это будет выглядеть, на карте.
Сообщается, что ограничение не распространяется на транспортные средства медицинских, коммунальных, аварийно-спасательных служб, следующих по неотложным вызовам, а также автомобили, которые задействованы в транспортном обеспечении мероприятий проекта «Новогодняя столица России». Кроме временного прекращения движения транспортных средств, на участке улицы планируется ограничить стоянку.
— Предусмотреть дежурство эвакуаторов для перемещения транспортных средств из зоны гостеприимства, — указано в документе.
Напомним, о планах по закрытию проезда на участке улицы Ленина зимой стало известно еще в августе. Вход на улицу Ленина со стороны площади планировалось оформить светящимися воротами, а на тротуаре поставить фуд-корт. При этом на тот момент проект перекрытия улицы еще не согласовали.
В конце сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что администрации города удалось договориться с большинством компаний на улице Ленина, чтобы сделать ее пешеходной.