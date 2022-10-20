Часть улицы Ленина станет пешеходной к Новому году — сколько будут длиться ограничения

Согласно документу, в центре города сделают «зону гостеприимства» для проведения общегородских мероприятий по проекту «Новогодняя столица России» в 2022–2023 годах в Новосибирске.



— Ввести временное прекращение движения транспортных средств с 00:10 6 ноября 2022 года до 04:00 10 февраля 2023 года, — указано в проекте постановления.