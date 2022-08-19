Участок улицы Ленина планируют сделать пешеходным — когда и где это произойдет
Над улицей хотят сделать световой потолок на время перекрытия
Улицу Ленина в Новосибирске планируют сделать пешеходной на ближайших новогодних праздниках. Предполагается, что на ней появится новое праздничное освещение и откроют фуд-корт. Улицу хотят украсить в рамках празднования «Новосибирск — новогодняя столица России».
Как рассказала НГС руководитель Городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян, в планах властей сделать пешеходным участок от улицы Урицкого до площади Ленина. По ее словам, над пешеходной частью хотят смонтировать светящийся потолок, как на Никольской улице в Москве. Он будет состоять из переливающихся элементов, висящих на нитях.
— Это будет не точная копия, это будет наш новосибирский потолок со своими интересными изюминками. Но принцип сохранится тот же, что и в Москве, — отметила Ирина Саркисян.
Помимо этого, вход на улицу Ленина со стороны площади оформят светящимися воротами. Но одним из главных новшеств, которые ожидают улицу, станет фуд-корт, который разместят на тротуаре.
— Это будет большой зимний фуд-корт. Там будут продаваться рождественские напитки, будут большие самовары с чаем, чтобы горожане, гуляя, могли погреться, — отметила руководитель.
По словам Саркисян, если проект оформления утвердят, то работы начнут с 1 ноября. Основными точками, где проведут мероприятия в рамках «Новосибирск — новогодняя столица России», станут площадь Ленина и прилегающие улицы и скверы, Михайловская набережная и парк рядом с новым ЛДС.
В мэрии Новосибирска НГС подтвердили информацию о перекрытии улицы и возможном оформлении. Но отметили, что проект пока не согласовали.
В планах такие идеи есть, но они еще не утверждены. 31 августа состоится оргкомитет по этому вопросу, — сообщили в пресс-центре мэрии.
Пешеходной Ленина сделали впервые в 2016 году. Перекрытие ежегодно вызывало много споров, причем ограничения для транспорта вводили не только зимой, но и летом. С началом пандемии перекрытия не проводилось.