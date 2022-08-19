Участок улицы Ленина планируют сделать пешеходным — когда и где это произойдет

Улицу Ленина в Новосибирске планируют сделать пешеходной на ближайших новогодних праздниках. Предполагается, что на ней появится новое праздничное освещение и откроют фуд-корт. Улицу хотят украсить в рамках празднования «Новосибирск — новогодняя столица России».



Как рассказала НГС руководитель Городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян, в планах властей сделать пешеходным участок от улицы Урицкого до площади Ленина. По ее словам, над пешеходной частью хотят смонтировать светящийся потолок, как на Никольской улице в Москве. Он будет состоять из переливающихся элементов, висящих на нитях.

