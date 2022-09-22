«К этой теме возвращаемся»: мэр — о пешеходной улице Ленина — с большинством компаний уже удалось договориться

Мэрии Новосибирска удалось договориться с большинством компаний на улице Ленина, чтобы сделать ее пешеходной. Об этом сегодня во время прямого эфира на «ОТС» сообщил мэр Анатолий Локоть.

— Мы не отказались от этого проекта. Он нам кажется все-таки привлекательным. Планировали еще раз попробовать зимой, когда планировали ряд мероприятий, связанных с новогодней столицей. Нужно договориться, найти консенсус, во-первых, с хозяйствующими субъектами. С большинством уже договорились. Мне кажется мы уже нашли варианты такого соглашения. И понимания жителей домов, которые выходят на улицу Ленина. При сложении всех факторов, тогда можно говорить о реализации такого проекта. Именно отсутствие такого согласия не позволило нам реализовать этот проект в те сроки, которые мы хотели, поэтому несколько отложилось. Мы планируем, что к этой теме возвращаемся, — объяснил Анатолий Локоть.