За проект «умной снежинки» для празднования Нового года в Новосибирске готовы заплатить 1,7 миллиона рублей
Ее установят на Михайловской набережной
В Новосибирске «Городская дирекция творческих программ» объявила аукцион на разработку и установку «умной снежинки», которую разместят на Михайловской набережной на время празднования. Снежинка станет символом «Новогодней столицы России».
В прошлом году столицей празднования стал Нижний Новгород. В январе оттуда в Новосибирск привезли филигранную снежинку, которую установили в «домике снежинки» на набережной.
— Мы долго думали, какой должна быть снежинка в Новосибирске, и приняли решение, что это должна быть инновационная IT-снежинка. Долго разрабатывали концепцию, — сообщила НГС вице-мэр Анна Терешкова. — Каждая снежинка в мире — уникальна. И мы всегда говорим, что новосибирцы — очень уникальные люди, и каждый из них не похож на другого. Всё лето дети рисовали снежинки на Михайловской набережной в «домике снежинки». Мы собрали более 500 рисунков, которые будут отсканированы. Плюс у нас разработан отдельный скан, который будет стоять в городе, чтобы любой житель мог приложить руку и получить собственную снежинку. Таким образом у нас будет создана «вьюга», каждая снежинка в которой будет представлять жителя города. И мы хотим, чтобы такой проект нам сделали. С IT-зоной, экраном, программой, которая бы создавала собственные снежинки.
По словам Анны Терешковой, только после подготовки проекта станет известно, какой будет снежинка.
По данным сайта госзакупок, за разработку и установку «смарт-снежинки» готовы заплатить 1,7 миллиона рублей. Снежинка будет состоять из экрана диагональю не менее 55 дюймов, источника питания, сенсорной панели, модема 4G, небольшого экрана в 10 дюймов. Указанный размер оборудования не менее двух метров в высоту и одного метра в ширину. Подрядчику также предстоит разработать дизайн видимой части программного обеспечения, верстку контента, программирование сервера, проект киоска, в котором разместят снежинку.
Интерактивный киоск со снежинкой должны разместить на Михайловской набережной до 29 ноября. С 1 декабря по 8 января 2023 года подрядчик будет заниматься техническим обслуживанием объекта, а затем демонтировать его 9 января.
В этом году в новосибирске собираются залить самый длинный каток в России. Он будет расположен на набережной.