За проект «умной снежинки» для празднования Нового года в Новосибирске готовы заплатить 1,7 миллиона рублей

— Мы долго думали, какой должна быть снежинка в Новосибирске, и приняли решение, что это должна быть инновационная IT-снежинка. Долго разрабатывали концепцию, — сообщила НГС вице-мэр Анна Терешкова. — Каждая снежинка в мире — уникальна. И мы всегда говорим, что новосибирцы — очень уникальные люди, и каждый из них не похож на другого. Всё лето дети рисовали снежинки на Михайловской набережной в «домике снежинки». Мы собрали более 500 рисунков, которые будут отсканированы. Плюс у нас разработан отдельный скан, который будет стоять в городе, чтобы любой житель мог приложить руку и получить собственную снежинку. Таким образом у нас будет создана «вьюга», каждая снежинка в которой будет представлять жителя города. И мы хотим, чтобы такой проект нам сделали. С IT-зоной, экраном, программой, которая бы создавала собственные снежинки.

