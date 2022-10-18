С празднования Нового года в Новосибирске снимут 25 миллионов рублей — куда направят деньги

— В поправке 25 миллионов рублей сняли с двух департаментов — с департамента культуры 20 миллионов и в районе 5 миллионов с комитета по рекламе. Предполагалось ранее, что эти деньги должны были пойти на празднование Нового года. Они сняты на оказание помощи мобилизованным, — объяснил корреспонденту НГС Александр Савельев, заместитель председателя комиссии по бюджету и налоговой политике Совета депутатов Новосибирска.