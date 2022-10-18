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Спецоперация на Украине

С празднования Нового года в Новосибирске снимут 25 миллионов рублей — куда направят деньги

На комиссии по бюджету и налоговой политике горсовета Новосибирска приняли поправку к бюджету

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Новосибирские депутаты хотят перенаправить 25 миллионов рублей с празднования Нового года на помощь мобилизованным. Сегодня, 18 октября, прошло заседание комиссии по бюджету и налоговой политике Совета депутатов Новосибирска, где одобрили внесение поправки в городской бюджет.

— В поправке 25 миллионов рублей сняли с двух департаментов — с департамента культуры 20 миллионов и в районе 5 миллионов с комитета по рекламе. Предполагалось ранее, что эти деньги должны были пойти на празднование Нового года. Они сняты на оказание помощи мобилизованным, — объяснил корреспонденту НГС Александр Савельев, заместитель председателя комиссии по бюджету и налоговой политике Совета депутатов Новосибирска.

15 миллионов рублей предлагается передать департаменту по социальной политике для поддержки семьям мобилизованных. Остальные 10 миллионов рублей отправят в хозяйственное управление мэрии, которое занимается закупками, на оборудование для мобилизованных.

Поправка, по словам Александра Савельева, была принята депутатами единогласно. Ее рекомендовано принять в двух чтениях на сессии депутатов в среду, 26 октября. Поправка вступит в силу, если будет принята именно на сессии.

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На прошлой неделе в Новосибирске отменили массовые мероприятия в честь Нового года — концерта и фейерверка для новосибирцев не будет. Сотрудники районных администраций также не планируют праздновать новогодние корпоративы.

Новый годЧастичная мобилизация
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