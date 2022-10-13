В Новосибирске отменили концерт и фейерверки в честь Нового года
Праздничные мероприятия организуют для детей
В Новосибирске отменили массовые праздничные мероприятия в честь Нового года. При этом локальные празднования организуют для детей.
— Отменены массовые мероприятия, которые мы планировали делать на площади Ленина с установкой сцены и выступлением исполнителей. Отменили все фейерверки, которые планировали. Отменены все большие мероприятия, остались локальные, которые связаны с детьми. Потому что дети всё-таки не должны страдать. Будем делать отдельные программы для детей мобилизованных, семей мобилизованных, — сообщила НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Территорию рядом с новой ледовой ареной украсят, для этого уже закупили необходимые атрибуты. По предварительной информации, 31 декабря на площадке будет играть музыка.
В этом году Новосибирск стал «Новогодней столицей России». Главной площадкой празднования выбрали территорию рядом с новым ЛДС. На проект украшения территории выделили 1 миллион рублей.