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Тема дняОтменили концерт и фейерверки на Новый год
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В Новосибирске отменили концерт и фейерверки в честь Нового года

Праздничные мероприятия организуют для детей

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Часть празднований в городе отменили

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В Новосибирске отменили массовые праздничные мероприятия в честь Нового года. При этом локальные празднования организуют для детей.

— Отменены массовые мероприятия, которые мы планировали делать на площади Ленина с установкой сцены и выступлением исполнителей. Отменили все фейерверки, которые планировали. Отменены все большие мероприятия, остались локальные, которые связаны с детьми. Потому что дети всё-таки не должны страдать. Будем делать отдельные программы для детей мобилизованных, семей мобилизованных, — сообщила НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Территорию рядом с новой ледовой ареной украсят, для этого уже закупили необходимые атрибуты. По предварительной информации, 31 декабря на площадке будет играть музыка.

В этом году Новосибирск стал «Новогодней столицей России». Главной площадкой празднования выбрали территорию рядом с новым ЛДС. На проект украшения территории выделили 1 миллион рублей.

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