В Новосибирске отменили концерт и фейерверки в честь Нового года

В Новосибирске отменили массовые праздничные мероприятия в честь Нового года. При этом локальные празднования организуют для детей.

— Отменены массовые мероприятия, которые мы планировали делать на площади Ленина с установкой сцены и выступлением исполнителей. Отменили все фейерверки, которые планировали. Отменены все большие мероприятия, остались локальные, которые связаны с детьми. Потому что дети всё-таки не должны страдать. Будем делать отдельные программы для детей мобилизованных, семей мобилизованных, — сообщила НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

