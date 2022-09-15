Миллион рублей хотят потратить на проект украшения парка «Арена» к Новому году
Подрядчик должен подготовить три варианта
Муниципальное учреждение «Городская дирекция творческих программ» объявило аукцион на подготовку концепции оформления парка у новой ледовой арены. Это место станет основной площадкой празднования Нового года. Стоимость работ оценили в
— Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке концептуального решения оформления новогодней площадки у ледовой арены в рамках проекта «Новосибирск — новогодняя столица России», — говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.
Подрядчик должен подготовить не менее трех вариантов концепции оформления, тема проекта — «Вся Россия в одном городе». В парке разместят фигуры узнаваемых объектов из разных регионов страны, а также дополнительные объекты, связанные с основными. Также в проекте предусмотрят функциональное зонирование. После согласования проекта подрядчик будет контролировать реализацию проекта.
Заявки на участие в торгах принимают до 20 сентября. Проект должны подготовить до 14 ноября, до 20 декабря автор будет следить за ходом работ.
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