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Миллион рублей хотят потратить на проект украшения парка «Арена» к Новому году

Подрядчик должен подготовить три варианта

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В парке установят объекты, которые символизируют разные регионы России

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Муниципальное учреждение «Городская дирекция творческих программ» объявило аукцион на подготовку концепции оформления парка у новой ледовой арены. Это место станет основной площадкой празднования Нового года. Стоимость работ оценили в 1 081 300 рублей.

— Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке концептуального решения оформления новогодней площадки у ледовой арены в рамках проекта «Новосибирск — новогодняя столица России», — говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.

Парк находится радом со строящейся станцией метро «Спортивная»

Парк находится радом со строящейся станцией метро «Спортивная»

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Подрядчик должен подготовить не менее трех вариантов концепции оформления, тема проекта — «Вся Россия в одном городе». В парке разместят фигуры узнаваемых объектов из разных регионов страны, а также дополнительные объекты, связанные с основными. Также в проекте предусмотрят функциональное зонирование. После согласования проекта подрядчик будет контролировать реализацию проекта.

Заявки на участие в торгах принимают до 20 сентября. Проект должны подготовить до 14 ноября, до 20 декабря автор будет следить за ходом работ.

К концу декабря на Михайловской набережной собираются залить самый длинный каток в России. На улице Ленина появится светящийся потолок и тематические локации.

Строительство парка у нового ЛДС находится на завершающем этапе. Читайте в репортаже НГС, что там будет.

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