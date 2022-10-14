Корпоратива не будет? Как планируют отметить Новый год в администрациях Новосибирской области

— Мы и в том году не праздновали корпоратив. Сейчас посмотрим, каким образом можем оказать дополнительную помощь тем, кто уходит на специальную военную операцию. Этим вопросом занимаются наши общественники и администрация, бердские бойцы без помощи не останутся, — ответил Владимир Захаров.

В пресс-службе администрации Искитима отметили, что у них корпоративы проводятся не за счет бюджетных средств, а на средства сотрудников и пока сложно ответить на вопрос будут ли новогодние мероприятия для сотрудников.