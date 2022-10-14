Корпоратива не будет? Как планируют отметить Новый год в администрациях Новосибирской области
НГС опросил представителей нескольких администраций, чтобы узнать о праздниках для сотрудников
В Новосибирске отменили массовые мероприятия в честь Нового года для жителей города. Корреспондент НГС опросила представителей нескольких администраций, чтобы узнать, как сотрудники планируют праздновать новогодние корпоративы.
Исполняющий обязанности главы администрации Бердска Владимир Захаров рассказал НГС, что сотрудники и в прошлом году не праздновали корпоратив из-за коронавирусных ограничений. На данный момент в администрации обсуждают вопрос о выделении дополнительных средств для помощи тем, кто находится на специальной военной операции.
— Мы и в том году не праздновали корпоратив. Сейчас посмотрим, каким образом можем оказать дополнительную помощь тем, кто уходит на специальную военную операцию. Этим вопросом занимаются наши общественники и администрация, бердские бойцы без помощи не останутся, — ответил Владимир Захаров.
В пресс-службе администрации Искитима отметили, что у них корпоративы проводятся не за счет бюджетных средств, а на средства сотрудников и пока сложно ответить на вопрос будут ли новогодние мероприятия для сотрудников.
— Бюджетные средства у нас не выделяются на корпоративы, мы их проводим за счет средств сотрудников, — рассказали в пресс-службе администрации Искитима.
Мэр наукограда Кольцово Николай Красников также сообщил, что на корпоративы не выделяются бюджетные средства и поздравление сотрудников будет, но без излишеств.
— В каком-то виде поздравление сотрудников пройдет. У нас никогда не было крупных корпоративов, но в какой-то форме мы будем поздравлять друг друга, адекватно, без пышных корпоративов, — отметил Николай Красников.
НГС направил запрос в мэрию города Новосибирска, чтобы узнать, будут ли устраивать корпоративы для сотрудников районных администраций.
В этом году Новосибирск стал «Новогодней столицей России». Мероприятия в честь Нового года должны были пройти на площадке перед строящимся ЛДС. В парке рядом разместили площадку в форме снежинки, в центре которой планировали установить елку.