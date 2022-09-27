Что происходит на стройке нового ЛДС? 8 кадров с высоты
На прошлой неделе объект подготовили к подаче отопления
В Новосибирске продолжается строительство нового ЛДС на левом берегу. Работы планируют завершить в декабре. Сегодня, 27 сентября, на стройку посмотрела фотограф НГС Алина Скитович — публикуем кадры с места.
Ледовую арену в Новосибирске строили к молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в 2023 году. Стройка шла непросто. Сроки строительства затягивались, а строители заявляли о проблемах с выплатами, после этого один из подрядчиков, «Строймонтаж», подавал на банкротство. Рабочие допускали возможность того, что «Строймонтаж» является фирмой-прокладкой генподрядчика «ЭлинАльфы» и банкротится намеренно.
Московская компания «ЭлинАльфа» выигрывала конкурс на первый и второй этапы строительства. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания занимается подготовкой стройплощадок, строительством жилых и нежилых помещений, инженерных коммуникаций, земляными и электромонтажными работами. Общая сумма контрактов, которые заключила фирма, составила 51 миллиард рублей.
«Строймонтаж» также зарегистрирован в Москве, в его видах деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий. На сайте фирмы указано, что она работала на реконструкции «Дворца спорта с бассейном» в Санкт-Петербурге, строительстве спорткомплекса Московского среднего специального училища олимпийского резерва и жилого комплекса «Клены» в Санкт-Петербурге. Там же указано, что фирма имеет многолетний опыт успешной реализации строительных объектов. По данным «Контур.Фокуса», «Строймонтаж» был зарегистрирован в 2014 году. На сайте фирмы указан только один номер телефона, который не отвечает.
Обо всех проблемах стройки мы подробно рассказывали тут.
В марте Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России молодежный чемпионат мира 2023 года.