Улицу Ленина перекрыли на 3 месяца: что из этого вышло — 10 фото
Некоторые водители начали парковаться рядом с перекрытиями
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4 ноября в Новосибирске перекрыли проезд по улице Ленина от Красного проспекта. Ограничения будут действовать до 10 февраля 2023 года. Движение закрыли на два дня раньше, чем предполагалось, — это вызвало возмущение у общественников и жителей города.
Фотограф НГС прогулялся по улице и посмотрел, как она справляется с перекрытием.
Ленина уже делали пешеходной в 2016 году. Перекрытие ежегодно вызывало много споров, причем ограничения для транспорта вводили не только зимой, но и летом. С началом пандемии перекрытия не проводилось.