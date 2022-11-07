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Фоторепортаж

Улицу Ленина перекрыли на 3 месяца: что из этого вышло — 10 фото

Некоторые водители начали парковаться рядом с перекрытиями

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Предприимчивые водители паркуются прямо у блоков, которые перекрывают проезд

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4 ноября в Новосибирске перекрыли проезд по улице Ленина от Красного проспекта. Ограничения будут действовать до 10 февраля 2023 года. Движение закрыли на два дня раньше, чем предполагалось, — это вызвало возмущение у общественников и жителей города.

Фотограф НГС прогулялся по улице и посмотрел, как она справляется с перекрытием.

Парковка около Универсама совсем пустая

Парковка около Универсама совсем пустая

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Зато велосипедистам можно ехать свободно

Зато велосипедистам можно ехать свободно

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На Ленина хотят сделать «зону гостеприимства». Там будут проводить праздничные мероприятия по проекту «Новогодняя столица России»

На Ленина хотят сделать «зону гостеприимства». Там будут проводить праздничные мероприятия по проекту «Новогодняя столица России»

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Работы по обустройству улицы завершат к 30 ноября

Работы по обустройству улицы завершат к 30 ноября

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При этом по Советской движение открыто

При этом по Советской движение открыто

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Зато пешеходы чувствуют себя свободно

Зато пешеходы чувствуют себя свободно

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Проезд перекрыт от площади Ленина до Советской и от Советской до Урицкого

Проезд перекрыт от площади Ленина до Советской и от Советской до Урицкого

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При этом по дороге сможет проезжать спецтранспорт — медицинский, коммунальный и аварийно-спасательных служб

При этом по дороге сможет проезжать спецтранспорт — медицинский, коммунальный и аварийно-спасательных служб

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Тех, кто попытается припарковаться на перекрытой улице, будут забирать эвакуаторы

Тех, кто попытается припарковаться на перекрытой улице, будут забирать эвакуаторы

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Ленина уже делали пешеходной в 2016 году. Перекрытие ежегодно вызывало много споров, причем ограничения для транспорта вводили не только зимой, но и летом. С началом пандемии перекрытия не проводилось.

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