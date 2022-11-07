Улицу Ленина перекрыли на 3 месяца: что из этого вышло — 10 фото

4 ноября в Новосибирске перекрыли проезд по улице Ленина от Красного проспекта. Ограничения будут действовать до 10 февраля 2023 года. Движение закрыли на два дня раньше, чем предполагалось, — это вызвало возмущение у общественников и жителей города.

Фотограф НГС прогулялся по улице и посмотрел, как она справляется с перекрытием.

