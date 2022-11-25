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Тема дняЗалез на эвакуатор, чтобы спасти «Ленд Крузер»
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Водитель забрался на эвакуатор в центре Новосибирска, чтобы не дать увезти свой «Ленд Крузер»

На пешеходной улице Ленина работают сотрудники ГИБДД и эвакуаторы

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Мужчина забрался на эвакуатор

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В центре Новосибирска на перекрестке улиц Ленина и Урицкого водитель не захотел, чтобы его машину Toyota Land Cruiser увезли из-за неправильной парковки и забрался на эвакуатор.

Как сообщил читатель НГС, который стал очевидцем инцодента: мужчина встал рядом со своей машиной и кричал. Чем закончилась ситуация, пока неизвестно.

На снимках видно, что около пешеходной улицы Ленина работает два эвакуатора, рядом стоит автомобиль сотрудников ГИБДД.

В центре Новосибирска эвакуируют автомобили

В центре Новосибирска эвакуируют автомобили

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Участок от Красного проспекта до Урицкого перекрыли 4 ноября. До 10 февраля он стал пешеходной зоной. Однако водители придумали новый способ объезда — по тротуарам.

Чтобы облегчить движение на перекрытом участке, вечером 10 ноября с улицы Ленина убрали знаки, запрещающие въезд. К утру 11 ноября водители начали этим активно пользоваться: парковочные места заполнились автомобилями. При этом по улице продолжают ходить пешеходы.

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ГИБДДАвтомобильМашинаЭвакуаторПешеходная улица Ленина
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