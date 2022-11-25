Водитель забрался на эвакуатор в центре Новосибирска, чтобы не дать увезти свой «Ленд Крузер»

Чтобы облегчить движение на перекрытом участке, вечером 10 ноября с улицы Ленина убрали знаки, запрещающие въезд. К утру 11 ноября водители начали этим активно пользоваться: парковочные места заполнились автомобилями. При этом по улице продолжают ходить пешеходы.

