Водитель забрался на эвакуатор в центре Новосибирска, чтобы не дать увезти свой «Ленд Крузер»

В центре Новосибирска на перекрестке улиц Ленина и Урицкого водитель не захотел, чтобы его машину Toyota Land Cruiser увезли из-за неправильной парковки и забрался на эвакуатор.
Как сообщил читатель НГС, который стал очевидцем инцодента: мужчина встал рядом со своей машиной и кричал. Чем закончилась ситуация, пока неизвестно.
На снимках видно, что около пешеходной улицы Ленина работает два эвакуатора, рядом стоит автомобиль сотрудников ГИБДД.
Участок от Красного проспекта до Урицкого перекрыли 4 ноября. До 10 февраля он стал пешеходной зоной. Однако водители придумали новый способ объезда — по тротуарам.
Чтобы облегчить движение на перекрытом участке, вечером 10 ноября с улицы Ленина убрали знаки, запрещающие въезд. К утру 11 ноября водители начали этим активно пользоваться: парковочные места заполнились автомобилями. При этом по улице продолжают ходить пешеходы.