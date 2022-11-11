Автомобилисты начали объезжать перекрытие на улице Ленина: видео с машинами, катающимися по тротуару
Участок от Красного проспекта до улицы Урицкого сделали пешеходным до
В Новосибирске водители начали кататься по тротуарам перекрытой улицы Ленина несмотря на запрет.
Участок от Красного проспекта до Урицкого перекрыли 4 ноября. До 10 февраля он стал пешеходной зоной. Мы собрали в одно видео водителей, которые продолжают ездить по перекрытому участку, а также выезжают на тротуар.
Ранее в пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что на Ленина сделают «зону гостеприимства». До 30 ноября там планируют установить новое освещение и сделают фуд-корт. На участке будут проводить праздничные мероприятия в рамках проекта «Новогодняя столица России». В этом году ею стал Новосибирск.
Перекрытие улицы вызвало буру возмущения со стороны автомобилистов. Один из новосибирцев заявил, что обратился в прокуратуру из-за перекрытия улицы Ленина. Мужчина считает, что мэрия Новосибирска нарушила законодательство, когда перекрыла улицу не 6 ноября, а на два дня раньше.
Чтобы облегчить движение на перекрытом участке, вечером 10 ноября с улицы Ленина убрали знаки, запрещающие въезд. К утру 11 ноября водители начали этим активно пользоваться: парковочные места заполнились автомобилями. При этом по улице продолжают ходить пешеходы.