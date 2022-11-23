Фестиваль Снежных баб и съезд Дедов Морозов: публикуем программу длинных новогодних праздников в Новосибирске

В сообществе проекта «Новосибирск — Новогодняя столица России» во «ВКонтакте» опубликовали программу праздничных мероприятий. Они начнутся в декабре. Рассказываем, где можно будет провести время до и после 31 декабря.



2 декабря к 17:00 в Первомайском сквере и на улице Ленина заработает праздничная подсветка, откроются фотозоны в виде елочных игрушек, запряженных оленей, световые арки, светодиодный фонтан.

