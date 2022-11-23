Фестиваль Снежных баб и съезд Дедов Морозов: публикуем программу длинных новогодних праздников в Новосибирске

В сообществе проекта «Новосибирск — Новогодняя столица России» во «ВКонтакте» опубликовали программу праздничных мероприятий. Они начнутся в декабре. Рассказываем, где можно будет провести время до и после 31 декабря.
2 декабря к 17:00 в Первомайском сквере и на улице Ленина заработает праздничная подсветка, откроются фотозоны в виде елочных игрушек, запряженных оленей, световые арки, светодиодный фонтан.
3 декабря откроется приемная Первого Всероссийского съезда Дедов Морозов в концертном комплексе имени
10 декабря на Михайловской набережной откроется обновленный домик Снежинки. Каждый сможет создать цифровую снежинку на сенсорных экранах. Их разместят на Михайловской набережной и в Театральном сквере у оперного театра.
С 22 декабря по 25 декабря пройдет Первый Всероссийский съезд Дедов Морозов, флешмоб в Первомайском сквере и Всероссийский хоровод у главной елки.
22 декабря — официальное открытие проекта «Новосибирск — новогодняя столица России»
24 декабря в 19:00 пройдет открытие самого длинного катка в России на Михайловской набережной.
1 января — хоровод «Новогодняя столица России»
Со 2 января по 6 января пройдет фестиваль Снежных баб
Со 2 по 7 января на рейс выйдет автобус по маршруту «Первый Новогодний»
7 января — Всероссийское Рождество, фестиваль колокольных звонов, а также торжественная церемония передачи символа «Новогодняя столица России» Суздалю.
Сегодня, 23 ноября, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что главную праздничную елку на площади Ленина установят до 10 декабря. Рядом разместят ледяные скульптуры.
Накануне НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске на 31 декабря и праздничные дни. Читайте, к чему стоит готовиться.