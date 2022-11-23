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Названы сроки установки главной елки в Новосибирске — показываем схему украшения Театрального сквера

В центре города поставят восемь скульптур

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Главную елку установят до 10 декабря

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Главную новогоднюю елку в Новосибирске установят до 10 декабря в Театральном сквере. Также стало известно, что в сквере установят ледяные скульптуры.

По данным сайта госзакупок, подрядчик должен будет доставить в сквер лед для фигур, установить для них восемь декоративных подиумов, изготовить фигуры. Сроки выполнения работ по контракту — со 2 по 22 декабря. За это власти заплатят 2,3 миллиона.

В начале месяца также установят праздничную елку. Ее соберут из настоящих и искусственных веток. На макушке разместят «Кремлевскую звезду». Стоимость установки оценили в 1,6 миллиона рублей.

— Елку должны установить до 10 декабря. Закупка сделана, сейчас начнется оформление и установка елки. Подготовка катка на набережной займет месяц. Он откроется ближе к новому году: тяжелый в исполнении, потому что самый длинный, будет работать много техники, — сообщила НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

В своем Telegram-канале она сообщила, что Театральный сквер оформят в соответствии с концепцией «Вся Россия в моем городе».

Так планируют расположить объекты в театральном сквере

Так планируют расположить объекты в театральном сквере

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Накануне, 22 ноября, в Новосибирск поступила партия из 2000 пихт, их привезли из Кемеровской области. Деревья прошли фитосанитарный контроль. По данным Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям, эти новогодние пихты разрешены для продажи.

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