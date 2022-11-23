Названы сроки установки главной елки в Новосибирске — показываем схему украшения Театрального сквера

Главную новогоднюю елку в Новосибирске установят до 10 декабря в Театральном сквере. Также стало известно, что в сквере установят ледяные скульптуры.

По данным сайта госзакупок, подрядчик должен будет доставить в сквер лед для фигур, установить для них восемь декоративных подиумов, изготовить фигуры. Сроки выполнения работ по контракту — со 2 по 22 декабря. За это власти заплатят 2,3 миллиона.