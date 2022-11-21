Главную елку Новосибирска соберут из настоящих и искусственных веток — сколько это будет стоить

Новосибирские власти объявили закупку на установку новогодней ели на территории Театрального сквера на площади Ленина. По данным сайта госзакупок, за работы готовы заплатить более 1,6 миллиона рублей.
Согласно документам, заказчиком работ выступает «Городская дирекция творческих программ» Новосибирска. Установка главной елки города проводится в рамках реализации проекта «Новосибирск — Новогодняя столица России».
В документах сообщается, что новогоднюю ель в Театральном сквере планируется собрать из настоящих и искусственных веток. В рамках работ подрядчик закрепит 1 150 искусственных и 500 натуральных веток на стальном каркасе елки, высота которого составит 21 метр.
Ель будут украшать гирлянды, 2 226 новогодних шаров, 150 снежинок и 75 фонарей. На макушке главной елки Новосибирска установят «Кремлевскую звезду».
Отмечается, что выполнить работы планируется поэтапно. Установить новогоднюю елку необходимо с 24 ноября по 1 декабря. Подрядчик закрепит ее ветки в срок до 30 ноября, монтаж декоративных элементов ели нужно выполнить до 1 декабря.
21 ноября специалисты подвели итоги закупки. Согласно документам, на момент окончания срока подачи предложений была подана одна заявка — ИП Казанский Вадим Евгеньевич.
Ранее НГС сообщал о том, что в Новосибирске установили первую новогоднюю елку. Она стоит возле ТЦ «Галерея Новосибирск».