Первая новогодняя елка появилась в Новосибирске — где ее поставили

В Новосибирске в воскресенье, 20 ноября, заметили первую новогоднюю елку. Она стоит возле ТЦ «Галерея Новосибирск».
Как ранее рассказывала НГС вице-мэр Анна Терешкова, городские елки будут открываться с 1 декабря.
— С 1 декабря мы будем открывать улицу Ленина, потом Первомайский сквер. Через неделю примерно появится список, какие площадки, когда откроются, — рассказала Анна Терешкова.
Недавно мы рассказывали о том, как побывать в зимней сказке, не уезжая далеко из города. Вместе с Wheretogo.nsk собрали места для прогулок и атмосферных зимних фотографий в Новосибирске, чтобы почувствовать новогоднее настроение. Для удобства в конце каждой локации указана точка на карте или целый маршрут, чтобы вы смогли добраться до места без усилий.