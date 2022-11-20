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Тема дняСамые толстые коты Новосибирска
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Первая новогодняя елка появилась в Новосибирске — где ее поставили

Новогодние пространства в Новосибирске будут открываться с 1 декабря

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Украшенная елка появилась у ТРЦ

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В Новосибирске в воскресенье, 20 ноября, заметили первую новогоднюю елку. Она стоит возле ТЦ «Галерея Новосибирск».

Как ранее рассказывала НГС вице-мэр Анна Терешкова, городские елки будут открываться с 1 декабря.

— С 1 декабря мы будем открывать улицу Ленина, потом Первомайский сквер. Через неделю примерно появится список, какие площадки, когда откроются, — рассказала Анна Терешкова.

Недавно мы рассказывали о том, как побывать в зимней сказке, не уезжая далеко из города. Вместе с Wheretogo.nsk собрали места для прогулок и атмосферных зимних фотографий в Новосибирске, чтобы почувствовать новогоднее настроение. Для удобства в конце каждой локации указана точка на карте или целый маршрут, чтобы вы смогли добраться до места без усилий.

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