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Где отдохнуть: обзор местМнение

Сказочный зимний лес, замерзший водопад и елки в гирляндах: гуляем по местам с новогодней атмосферой в Новосибирске

Рассказываем, как добраться до сказочных уголков в городе или недалеко от него

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Артур Галушкин составил подборку мест, которые можно посетить в снежные дни

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Совсем скоро настанет пора пушистых елок, ярких гирлянд и той самой волшебной атмосферы. Чтобы побывать в зимней сказке, совсем необязательно ехать куда-то далеко. Мы вместе с Wheretogo.nsk собрали места для прогулок и атмосферных зимних фотографий в Новосибирске, чтобы почувствовать новогоднее настроение. Для удобства в конце каждой локации указана точка на карте или целый маршрут, чтобы вы смогли добраться до места без усилий.

Искусственный водопад

Водопад в зимнее время замерзает и превращается в сказочный

Водопад в зимнее время замерзает и превращается в сказочный

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Этот водопад привлекает много туристов летом — люди приезжают на пикники или даже остаются с ночевкой на турбазах. Но мы считаем, что зимой он гораздо красивее — когда поток воды застывает причудливыми узорами, а деревья вокруг покрываются серебристым инеем.

Место на карте

Природный уголок

Зимой закаты на берегу становятся еще ярче

Зимой закаты на берегу становятся еще ярче

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Если вы думаете, что ездить на пляж стоит только летом, спешим вас переубедить. Зимой здесь царит особенная атмосфера — тишина, спокойствие и самые красивые закаты, которые становятся еще ярче в отражении снежного полотна.

Добраться до места будет сложно, поэтому Артур составил карту, чтобы вы могли без проблем посетить локацию.

Место на карте

Предновогоднее чудо

Елки, украшенные гирляндами, точно подарят вам новогоднее настроение

Елки, украшенные гирляндами, точно подарят вам новогоднее настроение

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Если новогоднее настроение еще не пришло, скорее отправляйтесь искать его к огромным елкам, усыпанным сотнями огоньков. Это одна из самых ярких и жизнерадостных локаций Академгородка.

Место на карте

Начало зимней сказки

Пирс находится на берегу Обского водохранилища

Пирс находится на берегу Обского водохранилища

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С огромного пирса открывается лучший вид на закат над Обским морем. Когда вода покроется толстым слоем льда, здесь начнут устраивать соревнования по зимнему виндсерфингу.

Место на карте

Сказочный лес

Локация находится рядом с парком у моря Обского

Локация находится рядом с парком у моря Обского

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Отличное место для тех, кто хочет отдохнуть среди природы. Уютные домики на берегу Обского водохранилища, высокие сосны и невероятные виды на заснеженные просторы.

Место на карте

Если вы еще не видели своими глазами настоящий дебаркадер, кладбище кораблей и другую планету в окрестностях Новосибирска, то посмотрите эту подборку Артура Галушкина.

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