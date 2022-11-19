Сказочный зимний лес, замерзший водопад и елки в гирляндах: гуляем по местам с новогодней атмосферой в Новосибирске

Совсем скоро настанет пора пушистых елок, ярких гирлянд и той самой волшебной атмосферы. Чтобы побывать в зимней сказке, совсем необязательно ехать куда-то далеко. Мы вместе с Wheretogo.nsk собрали места для прогулок и атмосферных зимних фотографий в Новосибирске, чтобы почувствовать новогоднее настроение. Для удобства в конце каждой локации указана точка на карте или целый маршрут, чтобы вы смогли добраться до места без усилий.