Другая планета, кладбище кораблей и дебаркадер: топ мест для прогулок в длинные выходные в Новосибирске

Ноябрьские холода — не повод оставаться дома и не исследовать новые места Новосибирска. Если вам хочется провести длинные выходные в новой и необычной локации, то читайте нашу с Wheretogo.nsk подборку для осенних и зимних прогулок. Для удобства в конце каждой локации указана точка на карте, чтобы вы смогли добраться до нее без усилий.

