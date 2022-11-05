Другая планета, кладбище кораблей и дебаркадер: топ мест для прогулок в длинные выходные в Новосибирске
Рассказываем, как добраться до интересных уголков в городе или недалеко от него
Ноябрьские холода — не повод оставаться дома и не исследовать новые места Новосибирска. Если вам хочется провести длинные выходные в новой и необычной локации, то читайте нашу с Wheretogo.nsk подборку для осенних и зимних прогулок. Для удобства в конце каждой локации указана точка на карте, чтобы вы смогли добраться до нее без усилий.
Цветной мрамор
Заброшенный карьер с уникальным для нашей области месторождением цветного мрамора — от нежно-розовых до бордовых оттенков. Добыча мрамора давно прекратилась, поэтому природа берет власть: карьер заполняется водой, а на каменных ступенях растут камыши и березы.
Другая планета
От колоритного мрамора переносимся к белоснежным известняковым горам. Да, чтобы увидеть «лунные пейзажи», совсем необязательно лететь в космос.
Самый яркий каток
Совсем скоро настанет пора трескучих морозов, ярких гирлянд и, конечно, катания на коньках! Если главные городские площадки наскучили, советуем отправиться на открытый каток в Бердске. Ночью здесь зажигаются десятки разноцветных огней и каток становится особенно красивым.
Высоко над морем
Тихий, безлюдный пляж — идеальный вариант для отдыха от городской суеты в любое время года. Здесь можно устроить небольшой пикник на песчаном пляже или фотосессию на фоне обрывистых берегов и водных просторов.
Заброшенный дебаркадер
Эту локацию полюбили сотни новосибирцев. Несмотря на намерения владельцев разобрать старинный дебаркадер, он до сих пор продолжает радовать гостей. Так что не откладывайте возможность исследовать плавучую пристань.
Корабельная жизнь
Если одного заброшенного дебаркадера маловато, то можно отправиться на целое кладбище барж и кораблей недалеко от центра Новосибирска. По-настоящему удивительное и жуткое место — идеальное для индустриальных фотосессий.
Если же вы планируете прогуляться по городской местности, то прочитайте другую подборку Артура о необычных зданиях в Новосибирске.