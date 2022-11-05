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Где отдохнуть: обзор местМнение

Другая планета, кладбище кораблей и дебаркадер: топ мест для прогулок в длинные выходные в Новосибирске

Рассказываем, как добраться до интересных уголков в городе или недалеко от него

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Артур Галушкин составил подборку мест, которые можно посетить на ноябрьских праздниках

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Ноябрьские холода — не повод оставаться дома и не исследовать новые места Новосибирска. Если вам хочется провести длинные выходные в новой и необычной локации, то читайте нашу с Wheretogo.nsk подборку для осенних и зимних прогулок. Для удобства в конце каждой локации указана точка на карте, чтобы вы смогли добраться до нее без усилий.

Цветной мрамор

Идеальное место для осенних фотографий

Идеальное место для осенних фотографий

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Заброшенный карьер с уникальным для нашей области месторождением цветного мрамора — от нежно-розовых до бордовых оттенков. Добыча мрамора давно прекратилась, поэтому природа берет власть: карьер заполняется водой, а на каменных ступенях растут камыши и березы.

Место на карте

Другая планета

Кажется, что это место не то что в другом городе, но и на другой планете

Кажется, что это место не то что в другом городе, но и на другой планете

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От колоритного мрамора переносимся к белоснежным известняковым горам. Да, чтобы увидеть «лунные пейзажи», совсем необязательно лететь в космос.

Место на карте

Самый яркий каток

Необычный каток находится в Бердске

Необычный каток находится в Бердске

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Совсем скоро настанет пора трескучих морозов, ярких гирлянд и, конечно, катания на коньках! Если главные городские площадки наскучили, советуем отправиться на открытый каток в Бердске. Ночью здесь зажигаются десятки разноцветных огней и каток становится особенно красивым.

Место на карте

Высоко над морем

Около обрыва можно встретить живописный закат

Около обрыва можно встретить живописный закат

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Тихий, безлюдный пляж — идеальный вариант для отдыха от городской суеты в любое время года. Здесь можно устроить небольшой пикник на песчаном пляже или фотосессию на фоне обрывистых берегов и водных просторов.

Место на карте

Заброшенный дебаркадер

Это плавучее речное здание было построено в 1962 году

Это плавучее речное здание было построено в 1962 году

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Эту локацию полюбили сотни новосибирцев. Несмотря на намерения владельцев разобрать старинный дебаркадер, он до сих пор продолжает радовать гостей. Так что не откладывайте возможность исследовать плавучую пристань.

Место на карте

Корабельная жизнь

Кладбище кораблей вы найдете в Новосибирске

Кладбище кораблей вы найдете в Новосибирске

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Если одного заброшенного дебаркадера маловато, то можно отправиться на целое кладбище барж и кораблей недалеко от центра Новосибирска. По-настоящему удивительное и жуткое место — идеальное для индустриальных фотосессий.

Место на карте

Если же вы планируете прогуляться по городской местности, то прочитайте другую подборку Артура о необычных зданиях в Новосибирске.

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