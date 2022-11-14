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В Центральном парке Новосибирска начали устанавливать новогоднюю елку

Она будет стоять возле сцены

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Новогоднюю елку устанавливают в Центральном парке

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В Новосибирске в Центральном парке начали устанавливать новогоднюю елку. Читатель НГС сообщил об этом сегодня, 14 ноября. Елку устанавливают возле сцены.

Как рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, с 1 декабря по мере установки будут открываться разные локации в городе.

— С 1 декабря мы будем открывать улицу Ленина, потом Первомайский сквер. Через неделю примерно появится список, какие площадки, когда откроются, — рассказала Анна Терешкова.

В момент подготовки материала администрация Центрального парка была недоступна для уточнения информации.

В этом году новогоднего катка неоднозначной формы около оперного театра в Новосибирске не будет.

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ЕлкиНовый годПарк
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