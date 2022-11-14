В Центральном парке Новосибирска начали устанавливать новогоднюю елку

В Новосибирске в Центральном парке начали устанавливать новогоднюю елку. Читатель НГС сообщил об этом сегодня, 14 ноября. Елку устанавливают возле сцены.
Как рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, с 1 декабря по мере установки будут открываться разные локации в городе.
— С 1 декабря мы будем открывать улицу Ленина, потом Первомайский сквер. Через неделю примерно появится список, какие площадки, когда откроются, — рассказала Анна Терешкова.
В момент подготовки материала администрация Центрального парка была недоступна для уточнения информации.
В этом году новогоднего катка неоднозначной формы около оперного театра в Новосибирске не будет.