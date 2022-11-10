Скандального катка на площади Ленина в этом году не будет

В этом году новогоднего катка неоднозначной формы около оперного театра в Новосибирске не будет. Об этом в прямом эфире НГС сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

— Такое время, не всем хочется смеяться. Не хочется, чтобы продолжали комментировать наш каток по всей стране. Когда мы сделали каток, мы вообще про форму не думали. Да, сквер имеет такую форму, кому-то что-то показалось, — сказала Анна Терешкова.