Скандального катка на площади Ленина в этом году не будет
Такое решение в мэрии приняли после опроса горожан на сайте НГС
В этом году новогоднего катка неоднозначной формы около оперного театра в Новосибирске не будет. Об этом в прямом эфире НГС сообщила вице-мэр Анна Терешкова.
— Такое время, не всем хочется смеяться. Не хочется, чтобы продолжали комментировать наш каток по всей стране. Когда мы сделали каток, мы вообще про форму не думали. Да, сквер имеет такую форму, кому-то что-то показалось, — сказала Анна Терешкова.
По словам вице-мэра, из-за напряженной ситуации в стране мэрии показалось важным узнать мнение горожан по поводу катка: голосование было на сайте НГС. Большая часть проголосовавших выбрала проект благоустройства площади без катка.
— Мы пришли к выводу, что хотим в этом году отказаться от катка, — сказала вице-мэр. Она отметила, что каток на Михайловской набережной будет и все желающие могут прийти туда.
Впервые каток в Театральном сквере появился в 2019 году. Пару дней спустя фотограф из Новосибирска Слава Степанов выложил снимок катка с высоты, при взгляде на который стало понятно, что у новой площадки интригующие очертания. Фото стали активно распространять в соцсетях, и его даже показали в программе «Вечерний Ургант».