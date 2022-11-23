Первую партию новогодних пихт доставили в Новосибирск

В Новосибирск 22 ноября привезли партию новогодних пихт из Кемеровской области. Они поступят в продажу.
— Первая партия «новогодних» деревьев благополучно прошла фитосанитарный контроль. В результате 2000 пихт разрешены для дальнейшей реализации, — сообщается на сайте Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.
В управлении уточнили, что хвойные деревья и ветки — продукция высокого фитосанитарного риска. Их проверяют для того, чтобы исключить занос насекомых-вредителей.
Первую новогоднюю елку в Новосибирске начали устанавливать в Центральном парке в середине ноября. Она будет расположена рядом со сценой.