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Первую партию новогодних пихт доставили в Новосибирск

2000 деревьев поступят в продажу

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Деревья привезли из Кемеровской области

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В Новосибирск 22 ноября привезли партию новогодних пихт из Кемеровской области. Они поступят в продажу.

— Первая партия «новогодних» деревьев благополучно прошла фитосанитарный контроль. В результате 2000 пихт разрешены для дальнейшей реализации, — сообщается на сайте Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

В управлении уточнили, что хвойные деревья и ветки — продукция высокого фитосанитарного риска. Их проверяют для того, чтобы исключить занос насекомых-вредителей.

Первую новогоднюю елку в Новосибирске начали устанавливать в Центральном парке в середине ноября. Она будет расположена рядом со сценой.

КемеровоРоссельхознадзорНовогодняя елкаПихта
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