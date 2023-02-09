Бабушкины патчи: зачем дольки огурцов кладут на глаза, в чем их польза и вред

Наверное, многие хоть раз в жизни видели кого-то с дольками огурца на глазах или даже сами так делали. Современные молодые девушки могут назвать этот способ бабушкиными патчами, но неважно, как их называть, главное ведь, чтобы они помогали. Правда, в Новосибирске сейчас цена на огурцы доходит до 700 рублей за килограмм, поэтому способ не такой дешевый, как в летом. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, способен ли этот метод освежить лицо и может ли нанести вред.
Patch переводится с английского как «заплатка», «пластырь». Косметические патчи появились вместе с модой на корейскую косметику. Они действительно похожи на пластыри в форме полумесяца и, как правило, прикладываются к области вокруг глаз на какое-то время. Производители утверждают, что патчи могут увлажнить кожу, убрать мешки и круги под глазами, отек и даже разгладить мелкие морщинки.
Для чего это делается
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева замечает, что на состояние кожи вокруг глаз влияют последствия образа жизни: хроническое недосыпание, вредные привычки и стресс. По ее словам, эта деликатная зона лица требует особого ухода.
Считается, что наружное использование огуречных долек благоприятно сказывается на внешнем виде кожи вокруг глаз.
— Полезные вещества, содержащиеся в огурце, действительно оказывают положительный эффект на кожные покровы: полисахариды хорошо увлажняют, витамины С и Е, кумариновая, пантотеновая и галловая органические кислоты уменьшают воспалительные процессы, служат профилактикой первых признаков старения. Витамин К и энзимы осветляют, витамины группы В успокаивают. Богатый набор минералов и микроэлементов работает над восстановлением и поддержанием хорошего состояния кожи, — объясняет Александра Филева.
Врач-дерматовенеролог многопрофильного медицинского центра «Инвитро» Елена Сакеева говорит, что применение огурцов в зоне век в качестве маски при изначально здоровой коже может увлажнить верхний роговой слой эпидермиса — это даст кратковременный эффект осветления и легкое разглаживание мелких складок. При условии, уточняет эксперт, что огурец свежий, выращен в нормальных условиях и не содержит удобрений и микробов.
Косметолог Надежда Полянская отмечает, что особых косметических свойств у огурца нет, но он может увлажнить, освежить и осветлить кожу вокруг глаз.
— В нем много, конечно, разных микроэлементов, но через кожный барьер, я думаю, они не проходят. Поэтому только на дерму действует освежающе. Полежать, отдохнуть и насладиться прохладой можно. Раньше огуречный лосьон часто применяли при жирной пористой коже, когда косметология не была развита так, как сейчас.
Александра Филева рекомендует учитывать, что нанесения на зону вокруг глаз только пары долек огурца недостаточно, чтобы ощутить все вышеперечисленные эффекты.
— Коже необходим регулярный уход, включающий средства для очищения, тонизации и решения индивидуальных задач. Подобрать уходовую и лечебную косметику поможет квалифицированный врач-дерматокосметолог. Специалист проведет диагностику, исключит кожные заболевания и предоставит соответствующие рекомендации.
Елена Сакеева тоже считает, что надеяться на глубокое проникновение полезных веществ из огурца не стоит, так как наша кожа является малопроницаемым барьером:
— Для того чтобы в более глубокие слои кожи проникали полезные вещества, косметические фирмы применяют специальные компоненты — проводники, а также протестированные на безопасность консерванты, чтобы не инфицировать глаза.
Каким может быть вред
Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники эстетической медицины DALUXE CLINIC Анастасия Тувик уверена, что огурец — это кладезь витаминов и микроэлементов:
— Но когда вы покупаете огурец из магазина, ничего хорошего, кроме как аллергической реакции и дерматологических проблем, он вам не принесет. Лучше употреблять огурцы по прямому их назначению — внутрь!
Александра Филева солидарна с коллегой и говорит, что если перед применением овощ не был тщательно вымыт, то бактерии с его поверхности могут инфицировать кожу при наличии на ней ранок и микротрещин. Также при использовании масок, приготовленных из того, что нашлось в холодильнике или на грядке, велик риск развития аллергической реакции.
Елена Сакеева отмечает, что подвох может таиться, если огурцы кладут на глаза при конъюнктивите, при воспалении — тогда возможно осложнение в виде усиления воспаления:
— Не стоит возлагать большие надежды на чудесные свойства огурца при отеках век и синяках под глазами, если они вызваны заболеваниями сердца, кишечника, почек, гормональных отклонениях. А также при наличии анемии и дефицита витаминов, белка, макро- и микроэлементов.
По словам Надежды Полянской, особого вреда в этом нет, для кожи тем более, только если речь не идет об огурцах, которые выращены с химикатами.
Елена Сакеева всё равно рекомендует обратиться к врачу, выяснить причины усталого вида глаз и решать проблему комплексно, с учетом современных возможностей медицины и косметологии.
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