Бабушкины патчи: зачем дольки огурцов кладут на глаза, в чем их польза и вред

Patch переводится с английского как «заплатка», «пластырь». Косметические патчи появились вместе с модой на корейскую косметику. Они действительно похожи на пластыри в форме полумесяца и, как правило, прикладываются к области вокруг глаз на какое-то время. Производители утверждают, что патчи могут увлажнить кожу, убрать мешки и круги под глазами, отек и даже разгладить мелкие морщинки.

Для чего это делается

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева замечает, что на состояние кожи вокруг глаз влияют последствия образа жизни: хроническое недосыпание, вредные привычки и стресс. По ее словам, эта деликатная зона лица требует особого ухода.