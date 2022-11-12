Московская мода на «капельницы Золушки» добралась до Сибири. Их обожают женщины после ковида — разбираем почему

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Глутатион также продается в виде таблеток, но, как отмечают врачи, эффект не будет таким выраженным, как от капельниц.



— Глутатион — это действительно важная и нужная нам молекула, которая огромную роль играет в головном мозге и в реакциях детоксикации. Это не витамин, а вещество, которое мы можем синтезировать сами. То есть сложно сказать о его недостатке, но в определенные периоды лишним он не будет. Глутатион должен попасть в клетку. Скорее всего, в виде добавок, таблеток до крови через ЖКТ он не дойдет. Поэтому прием его как добавки малоэффективен, как и многих пищевых добавок, — комментирует Вячеслав Романов.

