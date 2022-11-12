20idei
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 1/10
usd 60.22
eur 61.54
Тема дняДевушка на «Марче» сбила парня
Все новости
Все новости
Подробности

Московская мода на «капельницы Золушки» добралась до Сибири. Их обожают женщины после ковида — разбираем почему

Что такое глутатион, входящий в их состав?

1 583
ds

Эти капельницы появились в Южной Корее, зарегистрированы в России и могут применяться в медучреждениях

Поделиться

В разных городах страны в последнее время набирают популярность так называемые капельницы Золушки (или Синдереллы), которые содержат в себе разные вещества, включая глутатион. В том числе их применяют в качестве восстановления после ковида. Но стоит такой чудодейственный коктейль очень дорого, поэтому он наиболее распространен в клиниках Москвы, но также есть и в Новосибирске. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, из чего состоят «капельницы Золушки», в каких ситуациях их применяют и почему они так называются.

Как появились «капельницы Золушки» и почему так называются

Терапевт Клиники восстановительной медицины Анна Шабалина поясняет, что это разработка клиники пластической хирургии из Южной Кореи. А свое название капельница получила благодаря довольно быстрому и комплексному омолаживающему, детоксикационному эффекту.

— В сказке про Золушку фея моментально преобразила ее в принцессу. Поскольку у капельниц — за счет прямого попадания компонентов — тоже быстрый эффект, их так назвали, — объясняет главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова.

Основатель Clean Clinic в Новосибирске Вячеслав Романов добавляет, что изначально эти капельницы использовали в косметологических салонах, чтобы снизить нежелательные эффекты (например, рубцевание) от мелких травмирующих процедур, например, пилингов:

— После глутатиона кожа становится бархатной, вероятно, как у Золушки, — так сравнили.

Татьяна Овсянникова говорит, что уже после 3 процедур 78% пациентов отмечают положительный эффект: нормализация сна, осветление кожи и так далее

Татьяна Овсянникова говорит, что уже после 3 процедур 78% пациентов отмечают положительный эффект: нормализация сна, осветление кожи и так далее

Поделиться

Состав капельниц

«Капельница Золушки» — это коктейль из трех антиоксидантов: глутатион, витамин С, тиоктовая (альфа-липоевая) кислота, которые оказывают комплексное воздействие на организм, описывают врачи.

1. Глутатион — главный антиоксидант организма, состоящий из глицина, цистеина и глутамата. Способствует выведению токсинов, борется со стрессами. Недостаток глутатиона является основной причиной преждевременного старения.

2. Витамин С (аскорбиновая кислота) — антиоксидант, который играет важную роль в синтезе коллагена, регуляции окислительно-восстановительных процессов и свертываемости крови, а также нормализует проницаемость капилляров.

3. Тиоктовая кислота (альфа-липоевая кислота) — антиоксидант, контролирующий свободные радикалы тела; уменьшает содержание жира в тканях, улучшает кровообращение, предотвращает преждевременное старение кожи. Эффективно борется с мелкими морщинами, тусклым цветом лица, расширенными порами, темными кругами под глазами, отеками и поверхностной пигментацией.

Анна Шабалина отмечает, что входящие в состав коктейля компоненты используются в медицине уже много лет: прошли клинические исследования и имеют доказательную базу.

Капельница состоит из антиоксидантов

Капельница состоит из антиоксидантов

Поделиться

Почему именно капельницы

Именно такой коктейль из антиоксидантов стоит очень дорого — около 5 тысяч рублей за одну капельницу. Продолжительность курса — от 3 до 10 капельниц. Если проходить полный курс из 10 штук, то это 50 тысяч рублей. При этом капельницы отдельно с глутатионом продаются в аптеках и стоят около 6 тысяч рублей за 5 штук, но в последнее время из-за востребованности с ним были трудности. Обратите внимание, что назначить их может только врач.

Обязательно консультируйтесь с врачом и не занимайтесь самолечением! Не обращайтесь в учреждения, у которых нет лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Глутатион также продается в виде таблеток, но, как отмечают врачи, эффект не будет таким выраженным, как от капельниц.

— Глутатион — это действительно важная и нужная нам молекула, которая огромную роль играет в головном мозге и в реакциях детоксикации. Это не витамин, а вещество, которое мы можем синтезировать сами. То есть сложно сказать о его недостатке, но в определенные периоды лишним он не будет. Глутатион должен попасть в клетку. Скорее всего, в виде добавок, таблеток до крови через ЖКТ он не дойдет. Поэтому прием его как добавки малоэффективен, как и многих пищевых добавок, — комментирует Вячеслав Романов.

Он говорит, что в составах капельниц с глутатионом в целом могут быть разные вещества:

— Врач может назначить не только глутатион, но и, например, ноотроп, если это необходимо. Нужно индивидуально подходить к пациенту.

Татьяна Овсянникова замечает, что в современном мире, при его темпе, дедлайнах необходимо восстанавливать антиоксиданты, потому что мы не принимаем необходимое количество с пищей

Татьяна Овсянникова замечает, что в современном мире, при его темпе, дедлайнах необходимо восстанавливать антиоксиданты, потому что мы не принимаем необходимое количество с пищей

Поделиться

Для чего нужны эти капельницы

Анна Шабалина акцентирует внимание на том, что «капельница Золушки» активизирует синтез коллагена (белок молодости) и оказывает общий омолаживающий эффект, предотвращает развитие акне, осветляет кожу.

По ее словам, курс процедур укрепляет иммунную систему, способствует очищению клеток печени от токсинов, алкоголя, антибиотиков, нормализует холестерин и обмен липидов, помогает наладить метаболизм.

Татьяна Овсянникова добавляет такие показания: при расширении пор, отсутствии эластичности кожи, сниженном иммунитете, хронической усталости, стрессе, лишнем весе.

Вячеслав Романов говорит, что капельницы можно делать в ранний период для реабилитации после операций или после инфекционных заболеваний:

— После острых инфекций, воспалительного процесса в целом любой антиоксидант будет уместен для введения, но у нас не так много возможностей. Например, есть такой антиоксидант, как витамин Е, но внутривенно только один препарат можно ввести. Витамин С — хоть и сам антиоксидант, он больше нужен для восстановления других антиоксидантов. То есть он хорош, но работает немного по-другому. Можно вынудить организм вырабатывать собственный глутатион. Например, ацетилцистеин является индуктором выработки глутатиона.

Любые капельницы нужно делать по назначению врача

Любые капельницы нужно делать по назначению врача

Поделиться

Вячеслав Романов объясняет, почему глутатион стал применяться при постковиде:

— Потому что при ковиде происходит поражение эндотелия сосудов. Глутатион снимает повышенное образование активных форм кислорода при воспалении эндотелия. Насколько эффективно он применяется в этом случае, пока рано говорить. Есть разные статьи с противоречивой информацией. Мы видим эффект у наших пациентов, поэтому применяем в нашей клинике.

Противопоказания обязательно обсудите с врачом! На некоторые компоненты могут быть индивидуальные аллергические реакции.

— Основными противопоказаниями к введению капельницы являются индивидуальная непереносимость компонентов препарата и повышенная чувствительность к тиоктовой кислоте, острые заболевания, хронические заболевания в стадии обострения и декомпенсации, мочекаменная болезнь. Капельницы не рекомендованы во время вынашивания ребенка и в период лактации, а также пациентам в возрасте до 18 лет, — замечает Анна Шабалина.

Что еще интересно почитать

Новосибирские врачи рассказали о том, почему мы не можем уснуть, поможет ли мелатонин и какое время лучшее для сна.

Новый вариант коронавируса зарегистрировали в России: почему «цербер» распространяется еще быстрее.

Китайские капсулы от ковида заполонили интернет — их скупают россияне, но что думают эксперты.

Если вы хотите описать свой опыт хождения на такие капельницы или задать какой-то вопрос врачам, пишите медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

По теме

ВрачиЛечениеКовидКапельницы
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2