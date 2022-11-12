Московская мода на «капельницы Золушки» добралась до Сибири. Их обожают женщины после ковида — разбираем почему
Что такое глутатион, входящий в их состав?
В разных городах страны в последнее время набирают популярность так называемые капельницы Золушки (или Синдереллы), которые содержат в себе разные вещества, включая глутатион. В том числе их применяют в качестве восстановления после ковида. Но стоит такой чудодейственный коктейль очень дорого, поэтому он наиболее распространен в клиниках Москвы, но также есть и в Новосибирске. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, из чего состоят «капельницы Золушки», в каких ситуациях их применяют и почему они так называются.
Как появились «капельницы Золушки» и почему так называются
Терапевт Клиники восстановительной медицины Анна Шабалина поясняет, что это разработка клиники пластической хирургии из Южной Кореи. А свое название капельница получила благодаря довольно быстрому и комплексному омолаживающему, детоксикационному эффекту.
— В сказке про Золушку фея моментально преобразила ее в принцессу. Поскольку у капельниц — за счет прямого попадания компонентов — тоже быстрый эффект, их так назвали, — объясняет главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова.
Основатель Clean Clinic в Новосибирске Вячеслав Романов добавляет, что изначально эти капельницы использовали в косметологических салонах, чтобы снизить нежелательные эффекты (например, рубцевание) от мелких травмирующих процедур, например, пилингов:
— После глутатиона кожа становится бархатной, вероятно, как у Золушки, — так сравнили.
Состав капельниц
«Капельница Золушки» — это коктейль из трех антиоксидантов: глутатион, витамин С, тиоктовая (альфа-липоевая) кислота, которые оказывают комплексное воздействие на организм, описывают врачи.
1. Глутатион — главный антиоксидант организма, состоящий из глицина, цистеина и глутамата. Способствует выведению токсинов, борется со стрессами. Недостаток глутатиона является основной причиной преждевременного старения.
2. Витамин С (аскорбиновая кислота) — антиоксидант, который играет важную роль в синтезе коллагена, регуляции окислительно-восстановительных процессов и свертываемости крови, а также нормализует проницаемость капилляров.
3. Тиоктовая кислота (альфа-липоевая кислота) — антиоксидант, контролирующий свободные радикалы тела; уменьшает содержание жира в тканях, улучшает кровообращение, предотвращает преждевременное старение кожи. Эффективно борется с мелкими морщинами, тусклым цветом лица, расширенными порами, темными кругами под глазами, отеками и поверхностной пигментацией.
Анна Шабалина отмечает, что входящие в состав коктейля компоненты используются в медицине уже много лет: прошли клинические исследования и имеют доказательную базу.
Почему именно капельницы
Именно такой коктейль из антиоксидантов стоит очень дорого — около
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Глутатион также продается в виде таблеток, но, как отмечают врачи, эффект не будет таким выраженным, как от капельниц.
— Глутатион — это действительно важная и нужная нам молекула, которая огромную роль играет в головном мозге и в реакциях детоксикации. Это не витамин, а вещество, которое мы можем синтезировать сами. То есть сложно сказать о его недостатке, но в определенные периоды лишним он не будет. Глутатион должен попасть в клетку. Скорее всего, в виде добавок, таблеток до крови через ЖКТ он не дойдет. Поэтому прием его как добавки малоэффективен, как и многих пищевых добавок, — комментирует Вячеслав Романов.
Он говорит, что в составах капельниц с глутатионом в целом могут быть разные вещества:
— Врач может назначить не только глутатион, но и, например, ноотроп, если это необходимо. Нужно индивидуально подходить к пациенту.
Для чего нужны эти капельницы
Анна Шабалина акцентирует внимание на том, что «капельница Золушки» активизирует синтез коллагена (белок молодости) и оказывает общий омолаживающий эффект, предотвращает развитие акне, осветляет кожу.
По ее словам, курс процедур укрепляет иммунную систему, способствует очищению клеток печени от токсинов, алкоголя, антибиотиков, нормализует холестерин и обмен липидов, помогает наладить метаболизм.
Татьяна Овсянникова добавляет такие показания: при расширении пор, отсутствии эластичности кожи, сниженном иммунитете, хронической усталости, стрессе, лишнем весе.
Вячеслав Романов говорит, что капельницы можно делать в ранний период для реабилитации после операций или после инфекционных заболеваний:
— После острых инфекций, воспалительного процесса в целом любой антиоксидант будет уместен для введения, но у нас не так много возможностей. Например, есть такой антиоксидант, как витамин Е, но внутривенно только один препарат можно ввести. Витамин С — хоть и сам антиоксидант, он больше нужен для восстановления других антиоксидантов. То есть он хорош, но работает немного по-другому. Можно вынудить организм вырабатывать собственный глутатион. Например, ацетилцистеин является индуктором выработки глутатиона.
Вячеслав Романов объясняет, почему глутатион стал применяться при постковиде:
— Потому что при ковиде происходит поражение эндотелия сосудов. Глутатион снимает повышенное образование активных форм кислорода при воспалении эндотелия. Насколько эффективно он применяется в этом случае, пока рано говорить. Есть разные статьи с противоречивой информацией. Мы видим эффект у наших пациентов, поэтому применяем в нашей клинике.
Противопоказания обязательно обсудите с врачом! На некоторые компоненты могут быть индивидуальные аллергические реакции.
— Основными противопоказаниями к введению капельницы являются индивидуальная непереносимость компонентов препарата и повышенная чувствительность к тиоктовой кислоте, острые заболевания, хронические заболевания в стадии обострения и декомпенсации, мочекаменная болезнь. Капельницы не рекомендованы во время вынашивания ребенка и в период лактации, а также пациентам в возрасте до 18 лет, — замечает Анна Шабалина.
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