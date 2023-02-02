Болезнь богатых людей: почему так называют подагру, откуда она берется и как понизить уровень мочевой кислоты

Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы с помощью профильных врачей в сериале «Медликбез». Сегодня расскажем о том, что такое мочевая кислота и почему нужно следить за ее уровнем. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у специалистов, какие продукты провоцируют рост уровня мочевой кислоты, как это приводит к подагре и по каким симптомам ее определить.
Что такое мочевая кислота
Инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков объясняет, что мочевая кислота — азотсодержащее вещество, конечный продукт метаболизма (распада) пуриновых нуклеотидов. Нуклеотиды — это строительные «кирпичи», из которых состоят нуклеиновые кислоты (РНК, ДНК).
Пурины — это органические азотсодержащие соединения, входящие в состав нуклеиновых кислот и встречающиеся в животных и растительных организмах, содержатся во всех клетках нашего тела и практически во всех пищевых продуктах. Некоторые особенно насыщены пуринами: продукты животного происхождения, пиво, вино и сладости.
— Источником образования мочевой кислоты служат внутренний синтез пуринов (более половины общего количества мочевой кислоты), а также тех, которые поступают с пищей. Особенно богаты пуринами продукты животного происхождения (мясо и субпродукты), рыба, морепродукты, шоколад и какао, зелень, бобовые, консервированные овощи, некоторые ягоды и алкоголь, — приводит примеры врач.
Выводят мочевую кислоту из организма преимущественно почки (до 70%), остальная часть уходит через желчные пути в кишечник.
О чем говорит ее изменение в крови
Заведующая ревматологическим отделением, врач-ревматолог Государственной новосибирской областной клинической больницы Лариса Богодерова замечает, что как низкий, так и постоянно высокий уровень мочевой кислоты говорит о проблемах в организме:
— Снижение уровня мочевой кислоты может возникать из-за поражения печени и ряда генетически обусловленных заболеваний.
Андрей Поздняков объясняет, что повышение уровня мочевой кислоты (гиперурикемия) может быть связано с увеличением поступления пуринов в организм либо со снижением процессов ее выведения.
По его словам, есть врожденные нарушения метаболизма мочевой кислоты, но они встречаются редко.
Чаще повышение мочевой кислоты в крови отмечается при различных нарушениях функций почек, а также при повышенном употреблении продуктов, содержащих много пуриновых оснований.
— Гиперурикемия часто сочетается с ожирением, сахарным диабетом 2-го типа, гипертонической болезнью. А гиперурикемические состояния встречаются при различных заболеваниях, — говорит Андрей Поздняков.
Уролог центров семейной медицины «Здравица» Павел Плугин замечает, что причинами повышения уровня мочевой кислоты могут быть: сердечно-сосудистые заболевания, метаболические нарушения, заболевания, связанные с неалкогольной жировой болезнью печени, хронической болезнью почек, в редких случаях — с туберкулезом легких.
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух поясняет, что иногда повышение мочевой кислоты бывает вторичным, то есть не связанным напрямую с нарушением обмена пуринов. Такая ситуация характерна для почечной и сердечной недостаточности, заболеваний щитовидной железы, некоторых онкологических заболеваний. Увеличивать концентрацию мочевой кислоты в крови может ряд лекарств.
Может ли повышение мочевой кислоты быть полезным
Лариса Богодерова рассказывает, что периодическое повышение мочевой кислоты может даже оказывать положительное действие на функцию нервной системы, являться нейропротектором:
— При гиперурикемии снижается риск возникновения болезни Паркинсона и Альцгеймера.
Заведующий отделением сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Олег Цыпляев солидарен с коллегой: он добавляет, что кратковременное повышение мочевой кислоты оказывает антиоксидантное действие.
— Возможно, именно благодаря скачку мочевой кислоты после нечастого употребления мяса у первобытного человека активизировалась работа головного мозга. И всё же в наш век метаболического синдрома, ожирения, больных суставов хронически повышенная мочевая кислота чаще всего из друга превращается в нашего врага. Хроническая гиперурикемия способствует ряду таких заболеваний, как заболевание суставов — подагра, мочекаменная болезнь, хроническая почечная недостаточность, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, заболевания сосудов, — предупреждает он.
Что такое подагра
Самостоятельное заболевание, которое возникает при нарушении метаболизма мочевой кислоты, — подагра. Это расстройство обмена веществ, проявляющееся накоплением мочевой кислоты в организме и формированием отложений (уратов) этого вещества в суставах и почках.
— Ранее подагру не без оснований называли «болезнью богатых людей». В связи с тем, что у этих людей были определенный рацион питания в сочетании с активным употреблением алкоголя, малоподвижный образ жизни, ведущий к ожирению, гипертонии, болезням почек и сахарному диабету. А также наследственная предрасположенность, передающаяся в поколениях, — подчеркивает Андрей Поздняков.
Наиболее часто подагра впервые проявляется у мужчин в 40–50 лет, у женщин — после 60 лет.
Как правило, клинические проявления подагры — это внезапно возникающие боли в суставах, причем несимметричные. Чаще всего поражается большой палец стопы.
— Боль нарастает быстро, становится нестерпимой, отмечается резкая болезненность пораженного сустава, даже при легком дотрагивании. Сустав отекает, кожа над ним краснеет. Движения в пораженном суставе в приступный период невозможны. Повышается температура тела, отмечается слабость, потливость. Реже поражаются суставы кисти, лучезапястный, коленный, локтевой суставы. Крупные суставы первыми в процесс не вовлекаются, — объясняет Андрей Поздняков.
Эти симптомы могут сохраняться до 2 недель, затем всё проходит, и функции сустава восстанавливаются. Но, как правило, в течение года возникает рецидив. Повтор типичной картины является одним из основных диагностических критериев подагры.
— При хроническом течении заболевания в процесс вовлекаются несколько суставов, на них образуются тофусы — скопления кристаллов мочевой кислоты, располагающиеся подкожно, чаще около суставов, — добавляет Андрей Поздняков.
Екатерина Кашух акцентирует внимание на том, что следует учитывать, что повышение уровня мочевой кислоты — это не обязательно подагра:
— Выполнить верную расшифровку результатов анализов и принять решение о дальнейшем обследовании вправе только врач. При ранней диагностике болезней, связанных с гиперурикемией, можно вовремя начать прием лекарств и избежать неблагоприятных последствий нарушения обмена мочевой кислоты.
Как диагностировать и лечить подагру
Для диагностики используют определение мочевой кислоты в крови, значение более 400 считается фактором риска наличия подагры.
— Самым специфичным методом диагностики является исследование синовиальной (суставной) жидкости, полученной при пункции сустава, на наличие кристаллов мочевой кислоты. Положительный результат является одним из основных диагностических критериев. Кроме этого, используют УЗИ и рентгенологическое исследование суставов, расширенное биохимическое исследование крови, общий анализ мочи и УЗИ почек для выявления почечной патологии, — перечисляет Андрей Поздняков.
Лечением обычно занимается ревматолог.
Медикаментозная терапия — использование препаратов, снижающих уровень мочевой кислоты в крови и растворяющих уже имеющиеся кристаллы мочевой кислоты («Аллопуринол» и другие).
Лариса Богодерова отмечает, что для купирования острого приступа используют нестероидные противовоспалительные средства и колхицин:
— Для предупреждения рецидивов подагрического артрита назначается уратснижающая терапия. Основным наиболее часто рекомендованным лекарством является «Аллопуринол» (милурит), необходимую дозу и тактику лечения препаратом может регулировать только врач — ревматолог или терапевт. Не согласованное с врачом бесконтрольное самолечение приводит, как правило, к ухудшению течения подагры, затяжным, трудно купирующимся обострениям, нежелательным лекарственным реакциям.
Она уточняет, что если болезнь не лечить, то подагра становится хронической, приводит к деструкции тканей суставов, инвалидизации, а также поражению внутренних органов, в первую очередь почек и сердечно-сосудистой системы.
— Повышается риск развития хронической почечной недостаточности с потребностью в диализе, а также возрастает частота возникновения инфарктов миокарда и инсультов, — предостерегает Лариса Богодерова.
По словам экспертов, наряду с препаратами важное значение имеет диета с низким содержанием пуринов, а также коррекция имеющейся фоновой патологии — нормализация артериального давления, снижение веса и другие простые и очевидные вещи.
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