Болезнь богатых людей: почему так называют подагру, откуда она берется и как понизить уровень мочевой кислоты

— Источником образования мочевой кислоты служат внутренний синтез пуринов (более половины общего количества мочевой кислоты), а также тех, которые поступают с пищей. Особенно богаты пуринами продукты животного происхождения (мясо и субпродукты), рыба, морепродукты, шоколад и какао, зелень, бобовые, консервированные овощи, некоторые ягоды и алкоголь, — приводит примеры врач.

Выводят мочевую кислоту из организма преимущественно почки (до 70%), остальная часть уходит через желчные пути в кишечник.