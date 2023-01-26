«Меняется даже от времени суток»: чем отличаются повышенная и пониженная кислотность желудка и какая вызывает рак

— Когда пациенты спрашивают меня про кислотность желудка и стоит ли ее проверить, я всегда испытываю определенную неловкость. С одной стороны, можно ответить на эти вопросы очень коротко и предельно конкретно. В 99% случаев мой ответ будет таким: «Кислотность желудка проверить можно, но не нужно». Согласитесь, такой ответ — это совсем не то, что хочет услышать пациент, — говорит гастроэнтеролог центра семейной медицины «Здравица» Яков Краснер.

С другой стороны, по его словам, можно обстоятельно рассказать о значении соляной кислоты в организме человека.