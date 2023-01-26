«Меняется даже от времени суток»: чем отличаются повышенная и пониженная кислотность желудка и какая вызывает рак

Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы при помощи профильных врачей в сериале «Медликбез». Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у специалистов, чем отличаются повышенная и пониженная кислотность желудка, как определить ее уровень и на какие симптомы стоит обратить внимание.
Что такое кислотность желудка
Детский гастроэнтеролог многопрофильного центра «Инвитро» Татьяна Мамаделеева объясняет, что кислотность желудка — суммарная характеристика соляной кислоты и других органических кислот в желудочном соке.
Измерение кислотности желудка проводится в условных единицах — ph. В норме этот показатель составляет 1,5–2 ph. Если желудочно-кишечный тракт окажется в патологическом состоянии, показатель кислотности желудка изменится.
По словам врачей, в последнее время этот термин — кислотность — в гастроэнтерологии отодвигают с первого плана, но пациенты всё же о нём спрашивают.
— Когда пациенты спрашивают меня про кислотность желудка и стоит ли ее проверить, я всегда испытываю определенную неловкость. С одной стороны, можно ответить на эти вопросы очень коротко и предельно конкретно. В 99% случаев мой ответ будет таким: «Кислотность желудка проверить можно, но не нужно». Согласитесь, такой ответ — это совсем не то, что хочет услышать пациент, — говорит гастроэнтеролог центра семейной медицины «Здравица» Яков Краснер.
С другой стороны, по его словам, можно обстоятельно рассказать о значении соляной кислоты в организме человека.
— Есть несколько нюансов: кислотность неодинакова в разных отделах желудка, меняется в зависимости от времени суток, а также от того, сыты мы или голодны, и зависит от того, что именно мы съели. То есть кислотность желудка — это не какая-то строго фиксированная величина. Наоборот, у любого человека она меняется в определенных пределах, — замечает Яков Краснер.
Заведующая гастроэнтерологическим отделением, врач-гастроэнтеролог Государственной новосибирской областной клинической больницы Ольга Доровская уточняет, что самая высокая кислотность — в верхних отделах желудка, а ниже в желудке уровень кислотности уменьшается, то есть среда становится более щелочной.
Как узнать, повышена или понижена кислотность
— Если мы говорим про способы определения кислотности, их несколько. Первый, практически ушедший из употребления, — это желудочное зондирование. В пробирки набирают желудочный секрет и дальше смотрят уровень кислотности, — поясняет Ольга Доровская.
К более современным методам диагностики, по ее словам, относится фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), когда берут определенные индикаторы, лакмусовые бумажки, которые при изменении цвета свидетельствуют о том или ином уровне кислотности.
И еще один метод — внутрижелудочная рН-метрия: исследование, при котором в желудок через нос вводят специальный зонд с датчиком, определяющим кислотность желудка. Исследование может быть одномоментным и суточным.
— Более точный ответ можно получить, если производить замеры уровня кислоты, например, в течение суток, но, если честно, это не самая приятная процедура. К счастью, обычно в ней нет никакой надобности, — отмечает Яков Краснер.
Он добавляет, что такие симптомы, как изжога, боли в желудке, тяжесть в животе, проблемы со стулом, газообразование и большая часть других симптомов, с которыми обращаются к гастроэнтерологу, в подавляющем большинстве прямого отношения к уровню кислоты в желудке не имеют. Поэтому он уверен, что определять кислотность желудка с практической точки зрения не нужно.
— Косвенно определить, как обстоят дела с выработкой кислоты в желудке, можно с помощью определенных анализов крови, а также с помощью биопсии слизистой оболочки желудка. Но это уже тонкости, о которых следует говорить отдельно, — считает Яков Краснер.
Татьяна Мамаделеева добавляет, что для неинвазивной оценки слизистой оболочки желудка выполняют диагностический лабораторный тест — гастропанель (для него берут кровь из вены). Он актуален при невозможности выполнения эндоскопического исследования.
Как обозначаются эти уровни и какие у них симптомы
Ph менее 1,2 — это состояние повышенной кислотности, следствие нарушенных процессов кислотопродукции и кислотонейтрализации.
— Это состояния, предшествующие возникновению эрозий или язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Основные симптомы — боли в верхних отделах брюшной полости натощак, ночные боли — со снижением интенсивности или исчезновением после еды. При наличии рефлюкса часто отмечается отрыжка, изжога, — описывает Татьяна Мамаделеева.
При этом язвы желудка могут проявляться и нетипично, например, внезапным и выраженным повышением артериального давления при весьма умеренной симптоматике со стороны желудка, замечает врач.
Ольга Доровская подчеркивает, что часто говорят, будто изжога появляется из-за высокой кислотности, но так бывает не всегда.
— Изжога — это проявление забросов из желудка в пищевод, а забрасываться может действительно как кислота, так и щелочной состав, желчь. И вот как раз в этой ситуации есть смысл определения, какой же рефлюкс, кислый или щелочной, для подбора дальнейшей терапии.
Насчет язвы Ольга Доровская замечает, что раньше был такой принцип: нет кислоты — нет язвы, а если язва есть, то кислотность повышена.
— Зачастую мы наблюдаем возникновение язв при низком уровне кислотности. Потому сейчас у нас другой принцип: нет хеликобактера — нет язвы, — обращает внимание врач.
Ph 5 и более — состояние пониженной кислотности. Оно возникает из-за атрофии слизистой оболочки желудка и не так ярко проявляется клинически.
— Чаще это умеренные боли в животе, чувство вздутия, отрыжка. Атрофические клетки при отсутствии соляной кислоты могут достаточно часто перерождаться в злокачественные клетки. Возникает рак желудка. К сожалению, это до сих пор очень распространенное онкологическое заболевание. Уверенно входит в пятерку самых частых онкопатологий. Лечится только хирургическим путем, практически не поддается лучевой и химиотерапии, — поясняет Татьяна Мамаделеева.
Диагностика заключается в проведении ФГДС с биопсией подозрительных участков.
— Поскольку симптоматика атрофических состояний весьма стертая, пациенты часто отказываются от проведения ФГДС, и атрофия перерождается в рак. Язвенная болезнь неприятна, но рак желудка фатален, — предупреждает эксперт.
Болезни, при которых кислотность меняется
Яков Краснер замечает, что существуют болезни, при которых концентрация и количество соляной кислоты может очень серьезно меняться. Например, синдром Золлингера — Эллисона.
— Это такая опухоль, которая заставляет желудок вырабатывать соляную кислоту в каких-то совсем запредельных количествах. Эту болезнь врач заподозрит по достаточно характерным симптомам и, скорее всего, назначит обследования, которые позволят определить уровень кислоты в желудке. Напротив, при аутоиммунном атрофическом гастрите количество желудочных желез, вырабатывающих соляную кислоту, уменьшается, следовательно, кислотность может упасть.
Эта болезнь часто не имеет каких-либо симптомов, но врач может заподозрить ее по ряду косвенных признаков, в том числе по результатам плановой гастроскопии.
Это редкие заболевания, но всё равно врачи рекомендуют следить за своим здоровьем, в том числе за здоровьем желудка.
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