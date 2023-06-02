Пять дней жары: к Новосибирску приближается потепление до +35 градусов

Открытие городских пляжей в Новосибирске перенесли на 15 июня. Мэр Анатолий Локоть объяснил это тем, что специалисты пока не одобрили пробы воды. НГС подготовил список открытых бассейнов города, в которых можно искупаться уже на этих выходных.