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Пять дней жары: к Новосибирску приближается потепление до +35 градусов

Его ждут уже в воскресенье

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Выходные и начало следующей недели в Новосибирске будут аномально жаркими

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Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Новосибирске с 3 по 7 июня. Температура днем составит от +30 до +35 градусов.

— На территории города Новосибирска с 3 по 7 июня ожидается аномально жаркая погода без осадков, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска со ссылкой на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

В субботу, 3 июня, температура ночью составит +14...+16 градусов, днем +30...+32 градусов. Ветер юго-западный 2–7 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Небольшая облачность, без осадков.

4 июня температура ночью +16...+18 градусов, днем поднимется до +33...+35 градусов, ветер юго-западный 2–7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Без осадков.

5 июня, в понедельник, температура ночью +18...+20 градусов, днем воздух прогреется до +33...+35 градусов. Ветер юго-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Преимущественно без осадков.

6 июня температура ночью составит +18...+20 градусов, днем +33...+35 градусов. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Преимущественно без осадков.

7 июня температура ночью +18...+20 градусов, днем +33...+35 градусов, ветер юго-западный 2–7 м/с. Преимущественно без осадков.

В департаменте мэрии Новосибирска по чрезвычайным ситуациям напомнили, что о ЧС нужно сообщать по телефонам 051, 218–68–88, 227–44–44.

Открытие городских пляжей в Новосибирске перенесли на 15 июня. Мэр Анатолий Локоть объяснил это тем, что специалисты пока не одобрили пробы воды. НГС подготовил список открытых бассейнов города, в которых можно искупаться уже на этих выходных.

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