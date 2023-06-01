Открытие пляжей в Новосибирске перенесли — публикуем новую дату

В Новосибирске открытие пляжей было перенесено на 15 июня. Информация об этом появилась в официальной группе Советского района в соцсети «ВКонтакте».
— Это решение было принято департаментом по ЧС мэрии Новосибирска. Мы доносим просто информацию до людей, — объяснил глава Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников.
Ранее Сергей Куценко, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии города, заявлял, что к 10 июня планируют подготовить все пробы воды и открыть пляжи.
Редакция НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска.
В это время в Новосибирскую область приходит настоящая летняя жара — антициклон с Поволжья несет аномальное тепло в регион. Днем воздух может прогреться до +37 градусов.