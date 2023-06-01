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Открытие пляжей в Новосибирске перенесли — публикуем новую дату

Купаться люди захотят уже в ближайшее время, но официально пока будет нельзя

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Уже в эти выходные в городе днем будет очень жарко

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В Новосибирске открытие пляжей было перенесено на 15 июня. Информация об этом появилась в официальной группе Советского района в соцсети «ВКонтакте».

— Это решение было принято департаментом по ЧС мэрии Новосибирска. Мы доносим просто информацию до людей, — объяснил глава Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников.

Ранее Сергей Куценко, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии города, заявлял, что к 10 июня планируют подготовить все пробы воды и открыть пляжи.

Редакция НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска.

В это время в Новосибирскую область приходит настоящая летняя жара — антициклон с Поволжья несет аномальное тепло в регион. Днем воздух может прогреться до +37 градусов.

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