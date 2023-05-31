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«Антициклон несет аномальное тепло»: на Новосибирск надвигается жара до +37 градусов

Осадков не будет

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Жара придет надолго

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В Новосибирскую область приходит настоящая летняя жара — антициклон с Поволжья несет аномальное тепло в регион. Днем температура может прогреться до +37 градусов.

— К нам медленно смещается еще один антициклон, который несет аномально теплую массу. Сейчас он располагается над югом Урала. Тепло идет с районов Поволжья, — объяснила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

В Новосибирске в ближайшие три дня осадки не ожидаются. Ветер будет юго-западный ночью 2–7 м/с, днем порывы до 12 м/с.

Завтра 1 июня, ночью +11...+13 градусов, в пригороде +6...+8 градусов. Днем ожидается +26...+28 градусов.

2 июня, в темное время суток +14...+16 градусов, в пригороде +11...+13 градусов, в светлое время +28...+30 градусов.

В субботу, 3 июня, в ночное время +16...+17 градусов, в дневное +28...+30 градусов.

В Новосибирской области будет намного жарче.

— 2 июня днем ожидается до +36 градусов, а 3 июня до +37 градусов, — отметила специалист. — И этот температурный фон будет сохраняться до 7 июня. На следующей неделе эти температуры +35 градусов и выше уже дойдут до города.

НГС изучил прогнозы погоды на лето, которые составили специальные интернет-сервисы.

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