«Антициклон несет аномальное тепло»: на Новосибирск надвигается жара до +37 градусов

В Новосибирскую область приходит настоящая летняя жара — антициклон с Поволжья несет аномальное тепло в регион. Днем температура может прогреться до +37 градусов.



— К нам медленно смещается еще один антициклон, который несет аномально теплую массу. Сейчас он располагается над югом Урала. Тепло идет с районов Поволжья, — объяснила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.