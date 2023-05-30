«Будет жарко»: мэр Новосибирска приказал в ближайшее время открыть пляжи

Стала известна предварительная дата начала купального сезона в Новосибирске, мэр города Анатолий Локоть приказал в ближайшие дни подготовить пляжи к отдыху. Об этом он заявил на аппаратном совещании 30 мая.
— В кратчайшие сроки обследовать территорию шести пляжей, чтобы после санитарного анализа их открыть и дать людям возможность легально отдыхать. Будет жарко, все будут на берегу. Также необходимо увеличить количество постов, — приказал мэр.
Как объяснил на совещании Сергей Куценко, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии города, в Новосибирске 43 места неорганизованного купания и шесть пляжей. К 10 июня планируют подготовить все пробы воды и открыть пляжи.
Сейчас уже провели обследование дна пляжа Бугринская роща, по словам вице-мэра Анны Терешковой, его состояние удовлетворительное. Но в парке «У моря Обского» на берегу Обского водохранилища пока невозможно провести обследование дна, так как мало воды.
— Мало воды — это не много воды, в чём техническая сложность обследовать дно? — спросил мэр Анатолий Локоть.
Как объяснил Куценко, по правилам водохранилище нужно обследовать, когда оно наполнится, а наполняться оно будет в течение июня.
На совещании также отметили, что в городе не хватает спасателей. Обычно на купальный сезон набирают 70 сотрудников, пока заявки подали только 35 человек.
В ближайшие дни синоптики ожидают потепление в Новосибирске, 1 июня температура может подняться до +28 градусов.