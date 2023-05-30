«Будет жарко»: мэр Новосибирска приказал в ближайшее время открыть пляжи

На совещании также отметили, что в городе не хватает спасателей. Обычно на купальный сезон набирают 70 сотрудников, пока заявки подали только 35 человек.

В ближайшие дни синоптики ожидают потепление в Новосибирске, 1 июня температура может подняться до +28 градусов.