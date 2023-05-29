Какой будет погода в Новосибирске 1 июня? Изучаем прогноз синоптиков

В ближайшие дни Новосибирск ждет потепление, но перед этим небольшие осадки. Прогноз погоды на следующие
Вечером 30 мая местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем преимущественно без осадков. Ночные температуры составят
31 мая осадков не будет, ночью столбик термометра покажет
Ночью 1 июня обещают
— Ждем улучшения погоды. Давление будет постепенно расти и восстанавливаться антициклон над нашей территорией. Впоследствии, вплоть до
Предварительный прогноз на неделю уже предложили онлайн-сервисы — они обещают сухую и жаркую погоду.