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Какой будет погода в Новосибирске 1 июня? Изучаем прогноз синоптиков

Постепенно в город приходит тепло

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В этом году температура в мае была чуть ниже климатической нормы

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В ближайшие дни Новосибирск ждет потепление, но перед этим небольшие осадки. Прогноз погоды на следующие 3 дня составили специалисты Западно-Сибирского УГМС.

Вечером 30 мая местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем преимущественно без осадков. Ночные температуры составят +9... +11 градусов, дневные — +23... +25 градусов. Ветер восточный скоростью 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

31 мая осадков не будет, ночью столбик термометра покажет +10... +12 градусов, днем +24... +26. Ветер ночью будет восточным, а днем южным скоростью 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Ночью 1 июня обещают +11... +13 градусов, днем +26... +28. Ветер южный со скоростью 2–7 м/с, возможны порывы до 12 м/с.

— Ждем улучшения погоды. Давление будет постепенно расти и восстанавливаться антициклон над нашей территорией. Впоследствии, вплоть до 5 июня, будет антициклональный характер погоды: без осадков и с нарастанием температуры, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

Предварительный прогноз на неделю уже предложили онлайн-сервисы — они обещают сухую и жаркую погоду.

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