Июньская жара: в первую неделю лета в Новосибирске ожидается до +32 градусов — прогнозы популярных сервисов

В июне в Новосибирск придет жара — популярные сервисы прогнозов обещают днем до +32 градусов. При этом в городе не прогнозируют дожди. Смотрим, что нас ждет в первую неделю июня.
Гидрометцентр обещает новосибирцам жаркое начало лета. Днем воздух может прогреться до +27...+29 градусов, а ночью температура ожидается +14...+17 градусов.
Яндекс.Погода дает еще более высокие цифры в первую неделю июня. Ожидается жара до +32 градусов, при этом будет облачно. Ночью будет до +17 градусов.
Gismeteo обещает в первую неделю июня дожди. Днем будет +26...+29 градусов, ночью около +14...+17 градусов.
Городские пляжи в Новосибирске планируют открыть 1 июня.