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Июньская жара: в первую неделю лета в Новосибирске ожидается до +32 градусов — прогнозы популярных сервисов

Ночью температура будет подниматься выше +13 градусов

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Начало лета в Новосибирске будет жарким

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В июне в Новосибирск придет жара — популярные сервисы прогнозов обещают днем до +32 градусов. При этом в городе не прогнозируют дожди. Смотрим, что нас ждет в первую неделю июня.

Гидрометцентр обещает новосибирцам жаркое начало лета. Днем воздух может прогреться до +27...+29 градусов, а ночью температура ожидается +14...+17 градусов.

Дождей на этой неделе не ожидается

Дождей на этой неделе не ожидается

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Яндекс.Погода дает еще более высокие цифры в первую неделю июня. Ожидается жара до +32 градусов, при этом будет облачно. Ночью будет до +17 градусов.

Уже в середине этой недели стоит одеваться полегче

Уже в середине этой недели стоит одеваться полегче

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Gismeteo обещает в первую неделю июня дожди. Днем будет +26...+29 градусов, ночью около +14...+17 градусов.

Сервис предупреждает о дождях

Сервис предупреждает о дождях

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Городские пляжи в Новосибирске планируют открыть 1 июня.

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